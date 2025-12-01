Torcedores lotam espaço gastronômico para assistir à final da Libertadores

Publicada em 01/12/2025 às 09h17
A Vila Natalina, espaço gastronômico do Natal Porto Velho Luz, viveu uma noite diferente neste sábado (29). O local, que funciona diariamente das 17h às 23h com 40 quiosques oferecendo pratos e bebidas, abriu para acolher uma das maiores paixões do brasileiro: o futebol. A final da Copa Libertadores, disputada entre Flamengo e Palmeiras, transformou o Parque da Cidade em um ponto de encontro para torcedores de todas as idades.
Os telões instalados para a transmissão foram montados em parceria entre a Emdur e a Prefeitura de Porto Velho, garantindo som e imagem adequados para o público. Os 200 conjuntos de mesas, com 800 cadeiras, ficaram ocupados. Famílias chegaram uniformizadas, com camisas e bandeiras, e cada espaço disponível virou lugar de torcida.
No meio da predominância rubro-negra, um grupo chamava a atenção pelas cores. Dhiulia, Kall, Benício e a cachorra Kira vestiram a camisa do Palmeiras. “A emoção é grande. O evento está muito importante, tanto o jogo quanto a decoração natalina. Ainda queremos patinar no gelo. Nem acreditava que seria gelo de verdade, mas vamos nos inscrever para outro dia”, contou Dhiulia. Para ela, a diferença de torcida não importou, porque a família estava vivendo o momento junto.
Entre os comerciantes, o clima também foi positivo.
Para Jhon Douglas, flamenguista nascido no Rio de Janeiro e morador de Porto Velho, a noite teve significado especial. Ao saber que o ex-jogador Ronaldo Angelim estava na capital para o Jogo das Estrelas em União Bandeirantes, a animação aumentou. “Aí que eu animei mesmo. Vim prestigiar a estrutura, assistir ao jogo e já fiz minha inscrição para patinar. Vou voltar ao parque e quero voltar campeão”.
Entre os comerciantes, o clima também foi positivo. O gerente do Federal Burguer, um dos quiosques da Vila Natalina, avaliou o movimento. “O público gostou da ideia. O áudio e a imagem estavam bons, tem alimentação e cobertura, então o pessoal curtiu bastante. Hoje foi praticamente o lançamento do evento, porque a inauguração do domo e a final com telões deram um impulso ao movimento de todos os quiosques”.
O prefeito Léo Moraes acompanhou o movimento e destacou o papel da Vila Natalina na ocupação do Parque da Cidade. “É isso que queremos com o Natal Porto Velho Luz: ver as famílias ocupando o Parque, usando os espaços e participando das atividades. A Vila Natalina é para todos, e momentos como esse mostram que a cidade está viva, unida e presente”.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!