Sessão solene da Assembleia Legislativa homenageia carreiras que fortaleceram instituições públicas
Por Etiene Gonçalves
Publicada em 01/12/2025 às 10h45
Em atenção ao Requerimento 2788/2025, apresentado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na última sexta-feira (28) sessão solene para outorga de títulos honoríficos, medalhas e voto de louvor a autoridades do Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Contas (TCE/RO) e Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). A cerimônia ocorreu no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.

De acordo com a parlamentar, a sessão nasceu com o propósito de reconhecer trajetórias que ajudaram a fortalecer as instituições públicas e, consequentemente, a melhorar a vida da população rondoniense.

“As pessoas que homenageamos aqui dedicaram suas carreiras à ética, ao compromisso com o interesse público e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados ao cidadão. São servidores que deixaram marcas profundas nas instituições pelas quais passaram e que, com seu trabalho, contribuíram para que Rondônia avançasse”, disse.

Reconhecimento às instituições

A magistrada aposentada Zelite Andrade Carneiro lembrou que ser mulher em 1980 não era o mesmo que ser em 2025. “Sabe, foram muitos desafios, histórias que pesam e, é duro dizer, mas muitas lágrimas. Essa trajetória não parou, ela segue até hoje”, disse. Em seguida, resumiu sua estratégia de vida, que aponta como caminho para a igualdade entre homens e mulheres.

Mesa de honra reúne representantes do TJRO, TCE-RO, MPRO, DPE-RO e da Assembleia Legislativa durante a sessão solene (Foto: Janderson Galeazzi I Ascom I TRE-RO )

“Mas hoje é um dia de celebração. E aproveito para dizer às mulheres: estudem. O projeto é estudar, a meta é estudar, a programação é estudar. Assim poderão concorrer de igual para igual. Somos capazes e podemos ocupar qualquer espaço. O lugar da mulher é onde ela quiser”.

Serviço público como vocação

O desembargador aposentado Roosevelt Queiroz Costa destacou sua alegria e a emoção de reencontrar colegas e amigos. Para ele, a homenagem reafirma a confiança nas instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito. “As instituições que homenageamos hoje são pilares da democracia. Protegem aquilo que é mais valioso: a confiança do povo. Servir ao público é vocação. Vocação se mede pelo que entregamos, mesmo quando ninguém está olhando”.

Enquanto isso, o corregedor-geral da Defensoria Pública de Rondônia (DPE/RO), Hans Lucas Imichi, ressaltou que os homenageados são profissionais cuja experiência fortaleceu o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas. “Os homenageados não são apenas autoridades, mas profissionais cuja experiência ajudou a fortalecer o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas. Essas carreiras deixaram marcas e formaram novas gerações. Hoje celebramos não apenas histórias individuais, mas um legado”, afirmou.

Compromisso com o interesse público

O corregedor-geral do MPRO, Everton Alves de Aguiar, destacou a felicidade da iniciativa que reconhece “trajetórias que marcaram e continuam marcando a história institucional de Rondônia”. Ele reforçou a união das instituições em torno do propósito de celebrar o serviço público exercido com responsabilidade. “Por isso posso afirmar, com absoluta convicção, que as carreiras aqui homenageadas dignificam o serviço público. Todas elas carregam histórias de enfrentamento, equilíbrio, coragem e sabedoria”, disse ao ressaltar que esse acúmulo de experiências inspira novas gerações e sustenta a confiança social no sistema de Justiça, reafirmando que “vale a pena trabalhar pelo bem comum”.

Já o procurador-geral de Justiça, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, afirmou que é significativo participar de um momento que reconhece profissionais cuja atuação ultrapassa a técnica e alcança o compromisso com o interesse público. “As instituições aqui homenageadas desempenham papéis essenciais para o equilíbrio democrático: o TJ, o TCE/RO, o MPRO e a Defensoria Pública. Cada uma, com sua missão própria, contribui para fortalecer o Estado e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados”, afirmou. Ele acrescentou que “os homenageados representam décadas de dedicação, enfrentamento de desafios e entrega ao serviço público. São trajetórias marcadas por integridade, ética e profunda responsabilidade institucional”.

Instituições que sustentam a democracia

Para o procurador-geral adjunto do estado de Rondônia, Bruno Correia Borges, o serviço público exige comprometimento, resiliência e espírito de missão. “É uma honra ver reunidos profissionais que contribuíram de maneira exemplar para o fortalecimento das instituições do nosso estado. Cada carreira celebrada carrega consigo uma trajetória marcada pela seriedade, pelo profissionalismo e pela busca constante por uma gestão pública mais eficiente”, declarou. Para ele, TCE/RO, MPRO, TJ e DPE/RO têm papéis fundamentais na garantia de direitos. “Reconhecer aqueles que dedicaram a vida a essas instituições reforça o quanto valorizamos a ética, a legalidade e o trabalho comprometido com o cidadão”, arrematou.

O desembargador Marcos Alaor Diniz, vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO), afirmou que as instituições representadas exercem papéis essenciais para a garantia de direitos, fiscalização dos recursos públicos, promoção da justiça e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Os homenageados deixaram contribuições que ultrapassam o ambiente administrativo e alcançam toda a sociedade. São profissionais que ajudaram a construir a credibilidade das nossas instituições, contribuindo para que Rondônia seja hoje referência em vários setores do sistema de justiça”, afirmou.

Fortalecimento da gestão pública

Ao usar a tribuna, o presidente do TCE/RO, Wilber Carlos dos Santos Coimbra, agradeceu à deputada Ieda Chaves pela sensibilidade ao reconhecer carreiras que contribuíram para o fortalecimento do sistema de controle, fiscalização e justiça.

Ieda Chaves destaca, em discurso, a importância das instituições de controle e justiça para o fortalecimento da democracia em Rondônia  (Foto: Janderson Galeazzi I Ascom I TRE-RO )

“Os homenageados deixaram marcas profundas nas instituições em que atuaram. Marcas de ética, compromisso e profissionalismo. O trabalho desempenhado por eles ajudou Rondônia a alcançar novos patamares de governança, qualidade de gestão e confiança pública. É um orgulho para o TCE participar desta solenidade”.

Valorização

Ao encerrar a solenidade, Ieda Chaves destacou que é uma honra para ela e para a Casa de Leis oferecer esse reconhecimento. “A valorização do serviço público passa também por celebrar aqueles que se dedicaram por tantos anos a missões essenciais para a sociedade. Parabenizo cada homenageado e agradeço profundamente por tudo que fizeram pelo nosso estado”.

Lista de homenageados

Nome

Homenagem

Função

Marcos Alaor Diniz Grangeia

Medalha do Mérito Legislativo 

Desembargador

Wilber Carlos dos Santos Coimbra

Medalha do Mérito Legislativo

Presidente TCE

Valdivino Crispim de Souza

Medalha do Mérito Legislativo

Conselheiro TCE

Ivanildo de Oliveira

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Subprocurador-Geral de Justiça

Francisco Júnior Ferreira da Silva

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Conselheiro TCE

Dalmo Antônio de Castro Bezerra

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Juiz de Direito

Paulo Curi Neto

Medalha do Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva

Conselheiro TCE

Raduan Miguel Filho

Medalha de Mérito Legislativo

Presidente do TJ

Héverton Alves de Aguiar

Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia

Promotor de Justiça

Alexandre Jésus de Queiroz Santiago

Medalha de Mérito Legislativo

Procurador-Geral de Justiça

Edilson de Sousa Silva

Voto de Louvor

Conselheiro TCE

Serviço

Clique aqui e assista a transmissão da cerimônia.

