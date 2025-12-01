Sessão solene da Assembleia Legislativa homenageia carreiras que fortaleceram instituições públicas

Publicada em 01/12/2025 às 10h45
Em atenção ao Requerimento 2788/2025, apresentado pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou na última sexta-feira (28) sessão solene para outorga de títulos honoríficos, medalhas e voto de louvor a autoridades do Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal de Contas (TCE/RO) e Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO). A cerimônia ocorreu no Plenário Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos.
De acordo com a parlamentar, a sessão nasceu com o propósito de reconhecer trajetórias que ajudaram a fortalecer as instituições públicas e, consequentemente, a melhorar a vida da população rondoniense.
“As pessoas que homenageamos aqui dedicaram suas carreiras à ética, ao compromisso com o interesse público e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados ao cidadão. São servidores que deixaram marcas profundas nas instituições pelas quais passaram e que, com seu trabalho, contribuíram para que Rondônia avançasse”, disse.
Reconhecimento às instituições
A magistrada aposentada Zelite Andrade Carneiro lembrou que ser mulher em 1980 não era o mesmo que ser em 2025. “Sabe, foram muitos desafios, histórias que pesam e, é duro dizer, mas muitas lágrimas. Essa trajetória não parou, ela segue até hoje”, disse. Em seguida, resumiu sua estratégia de vida, que aponta como caminho para a igualdade entre homens e mulheres.
Mesa de honra reúne representantes do TJRO, TCE-RO, MPRO, DPE-RO e da Assembleia Legislativa durante a sessão solene (Foto: Janderson Galeazzi I Ascom I TRE-RO )
“Mas hoje é um dia de celebração. E aproveito para dizer às mulheres: estudem. O projeto é estudar, a meta é estudar, a programação é estudar. Assim poderão concorrer de igual para igual. Somos capazes e podemos ocupar qualquer espaço. O lugar da mulher é onde ela quiser”.
Serviço público como vocação
O desembargador aposentado Roosevelt Queiroz Costa destacou sua alegria e a emoção de reencontrar colegas e amigos. Para ele, a homenagem reafirma a confiança nas instituições que sustentam o Estado Democrático de Direito. “As instituições que homenageamos hoje são pilares da democracia. Protegem aquilo que é mais valioso: a confiança do povo. Servir ao público é vocação. Vocação se mede pelo que entregamos, mesmo quando ninguém está olhando”.
Enquanto isso, o corregedor-geral da Defensoria Pública de Rondônia (DPE/RO), Hans Lucas Imichi, ressaltou que os homenageados são profissionais cuja experiência fortaleceu o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas. “Os homenageados não são apenas autoridades, mas profissionais cuja experiência ajudou a fortalecer o Ministério Público, o Judiciário e o Tribunal de Contas. Essas carreiras deixaram marcas e formaram novas gerações. Hoje celebramos não apenas histórias individuais, mas um legado”, afirmou.
Compromisso com o interesse público
O corregedor-geral do MPRO, Everton Alves de Aguiar, destacou a felicidade da iniciativa que reconhece “trajetórias que marcaram e continuam marcando a história institucional de Rondônia”. Ele reforçou a união das instituições em torno do propósito de celebrar o serviço público exercido com responsabilidade. “Por isso posso afirmar, com absoluta convicção, que as carreiras aqui homenageadas dignificam o serviço público. Todas elas carregam histórias de enfrentamento, equilíbrio, coragem e sabedoria”, disse ao ressaltar que esse acúmulo de experiências inspira novas gerações e sustenta a confiança social no sistema de Justiça, reafirmando que “vale a pena trabalhar pelo bem comum”.
Já o procurador-geral de Justiça, Alexandre Jesus de Queiroz Santiago, afirmou que é significativo participar de um momento que reconhece profissionais cuja atuação ultrapassa a técnica e alcança o compromisso com o interesse público. “As instituições aqui homenageadas desempenham papéis essenciais para o equilíbrio democrático: o TJ, o TCE/RO, o MPRO e a Defensoria Pública. Cada uma, com sua missão própria, contribui para fortalecer o Estado e garantir que os direitos dos cidadãos sejam respeitados”, afirmou. Ele acrescentou que “os homenageados representam décadas de dedicação, enfrentamento de desafios e entrega ao serviço público. São trajetórias marcadas por integridade, ética e profunda responsabilidade institucional”.
Instituições que sustentam a democracia
Para o procurador-geral adjunto do estado de Rondônia, Bruno Correia Borges, o serviço público exige comprometimento, resiliência e espírito de missão. “É uma honra ver reunidos profissionais que contribuíram de maneira exemplar para o fortalecimento das instituições do nosso estado. Cada carreira celebrada carrega consigo uma trajetória marcada pela seriedade, pelo profissionalismo e pela busca constante por uma gestão pública mais eficiente”, declarou. Para ele, TCE/RO, MPRO, TJ e DPE/RO têm papéis fundamentais na garantia de direitos. “Reconhecer aqueles que dedicaram a vida a essas instituições reforça o quanto valorizamos a ética, a legalidade e o trabalho comprometido com o cidadão”, arrematou.
O desembargador Marcos Alaor Diniz, vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO), afirmou que as instituições representadas exercem papéis essenciais para a garantia de direitos, fiscalização dos recursos públicos, promoção da justiça e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. “Os homenageados deixaram contribuições que ultrapassam o ambiente administrativo e alcançam toda a sociedade. São profissionais que ajudaram a construir a credibilidade das nossas instituições, contribuindo para que Rondônia seja hoje referência em vários setores do sistema de justiça”, afirmou.
Fortalecimento da gestão pública
Ao usar a tribuna, o presidente do TCE/RO, Wilber Carlos dos Santos Coimbra, agradeceu à deputada Ieda Chaves pela sensibilidade ao reconhecer carreiras que contribuíram para o fortalecimento do sistema de controle, fiscalização e justiça.
Ieda Chaves destaca, em discurso, a importância das instituições de controle e justiça para o fortalecimento da democracia em Rondônia (Foto: Janderson Galeazzi I Ascom I TRE-RO )
“Os homenageados deixaram marcas profundas nas instituições em que atuaram. Marcas de ética, compromisso e profissionalismo. O trabalho desempenhado por eles ajudou Rondônia a alcançar novos patamares de governança, qualidade de gestão e confiança pública. É um orgulho para o TCE participar desta solenidade”.
Valorização
Ao encerrar a solenidade, Ieda Chaves destacou que é uma honra para ela e para a Casa de Leis oferecer esse reconhecimento. “A valorização do serviço público passa também por celebrar aqueles que se dedicaram por tantos anos a missões essenciais para a sociedade. Parabenizo cada homenageado e agradeço profundamente por tudo que fizeram pelo nosso estado”.
Lista de homenageados
|
Nome
|
Homenagem
|
Função
|
Marcos Alaor Diniz Grangeia
|
Medalha do Mérito Legislativo
|
Desembargador
|
Wilber Carlos dos Santos Coimbra
|
Medalha do Mérito Legislativo
|
Presidente TCE
|
Valdivino Crispim de Souza
|
Medalha do Mérito Legislativo
|
Conselheiro TCE
|
Ivanildo de Oliveira
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Subprocurador-Geral de Justiça
|
Francisco Júnior Ferreira da Silva
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Conselheiro TCE
|
Dalmo Antônio de Castro Bezerra
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Juiz de Direito
|
Paulo Curi Neto
|
Medalha do Mérito Cultural Professor Amizael Gomes da Silva
|
Conselheiro TCE
|
Raduan Miguel Filho
|
Medalha de Mérito Legislativo
|
Presidente do TJ
|
Héverton Alves de Aguiar
|
Título Honorífico de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia
|
Promotor de Justiça
|
Alexandre Jésus de Queiroz Santiago
|
Medalha de Mérito Legislativo
|
Procurador-Geral de Justiça
|
Edilson de Sousa Silva
|
Voto de Louvor
|
Conselheiro TCE
Serviço
Clique aqui e assista a transmissão da cerimônia.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!