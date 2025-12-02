TRAMA GOLPISTA

Senador Bagattoli só se manifesta em suas redes sociais oito dias após prisão de Bolsonaro

Senador de Rondônia se pronunciou no dia 30 de novembro, após silêncio desde a decretação da prisão no dia 22; parlamentar afirmou que condenações do 8 de janeiro são “absurdas” e defendeu anistia a todos os réus