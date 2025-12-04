Por ASSESSORIA
Publicada em 04/12/2025 às 08h52
Publicada em 04/12/2025 às 08h52
A semifinal da Copa Pacarana continua neste domingo 07 de dezembro às 17 horas levando ainda mais emoção ao campo da Comunidade Pacarana e reunindo atletas que representam com orgulho a força do nosso esporte local. Serão dois grandes confrontos feminino e masculino cada um carregando a esperança e a determinação de quem está a um passo da final.
Jiki x Rio da Prata e JK x Barrerinha prometem jogos intensos com muita entrega em campo e o apoio da comunidade faz toda a diferença neste momento decisivo.
A Prefeitura de Espigão do Oeste por meio da SEMELC segue fortalecendo o esporte como ferramenta de integração social qualidade de vida e valorização das nossas comunidades. Venha torcer vibra e fazer parte deste momento especial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!