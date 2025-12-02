Rondônia soma três ouros no tênis de mesa das Paralimpíadas Escolares 2025

Publicada em 02/12/2025 às 09h24
Rondônia obteve resultados expressivos no tênis de mesa durante o encerramento do 2º bloco de competições das Paralimpíadas Escolares 2025, encerrando a participação da modalidade com conquistas em provas individuais e de duplas. Competiram os estudantes-atletas Paulo Arthur Bastos da Fonseca, 14 anos, da Escola Ricardo Cantanhede; Thaylon Emanuel Gama da Silveira, 14 anos, da Escola São Roque; Raul Reis, 12 anos, da Escola Alexandre Gusmão; e Bernardo Pereira, 16 anos, da Escola Ulisses Guimarães, de Porto Velho, que integrou a equipe rondoniense contribuindo no desempenho coletivo da delegação.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados demonstram o impacto positivo dos investimentos do governo realizados no esporte escolar. “O estado vem ampliando o apoio aos estudantes-atletas, garantindo condições de treinamento, participação e inclusão para que Rondônia avance cada vez mais no cenário nacional”, salientou.
As provas garantiram ao estado três medalhas de ouro e duas de bronze:
Paulo Arthur conquistou ouro no individual da classe 10, categoria B;
Thaylon Emanuel assegurou ouro no individual da classe 4, categoria B, e bronze nas duplas;
Raul Reis levou o ouro nas duplas, e bronze no individual da classe 11, categoria A.
Bernardo Pereira Mota, embora não tenha medalhado, compôs o grupo de atletas que representou Rondônia na modalidade, reforçando a estrutura e a competitividade da equipe.
O chefe da delegação de Rondônia, Zairton Alves, destacou que o desempenho alcançado reflete a consistência técnica dos atletas e o avanço da modalidade no estado. “O tênis de mesa paralímpico é estruturado por classes funcionais que organizam os competidores conforme o grau e o tipo de deficiência, assegurando paridade nas disputas. As categorias também segmentam os atletas por faixa etária e nível competitivo, permitindo que cada estudante atue em condições adequadas às suas habilidades”, explicou.
O técnico Helmuth Matter, responsável por parte dos atletas na modalidade, ressaltou o amadurecimento competitivo apresentado nas provas. Ele afirmou que o foco, a postura tática e a adaptação às exigências de cada classe funcional demonstram a evolução do grupo e reforçam o potencial de Rondônia para disputar em alto nível.
EXPERIÊNCIA
O estudante-atleta, Paulo Arthur, afirmou que pretende continuar evoluindo no tênis de mesa, levando a experiência das Paralimpíadas Escolares como motivação para avançar na modalidade e buscar novos desafios. Já Thaylon Emanuel destacou que a conquista representa um marco importante em sua trajetória e dedicou as medalhas à família e ao técnico, pelo apoio e incentivo ao longo da preparação.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!