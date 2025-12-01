Rondônia conquista nove medalhas no Brasileiro de Karatê com apoio do programa Pró-Atleta

Publicada em 01/12/2025 às 14h10
O Governo de Rondônia, por meio do programa Pró-Atleta, garantiu o suporte necessário para que karatecas do estado disputassem o Campeonato Brasileiro de Karatê da Confederação Nacional de Karatê Brasileiro (CNKB), realizado de 19 a 22 de novembro, em Fortaleza (CE). A competição reuniu mais de 1.400 atletas de 32 federações de 17 estados e do Distrito Federal, destacando-se como um dos grandes eventos nacionais da modalidade.
Representando o estado, a Federação União do Karatê Independente de Rondônia (UKIRO) levou 10 atletas, sendo que sete deles tiveram as passagens aéreas custeadas pelo governo do estado, por meio do programa Pró-Atleta. O resultado foi expressivo: a delegação retornou com nove medalhas, garantindo vaga para o Campeonato Mundial de 2026.
A sensei Bárbara Monteiro Cosmo, Presidente da UKIRO, destacou que, “o desempenho dos nossos atletas confirma a importância das políticas públicas que incentivam o esporte de alto rendimento. Alcançar 90% de aproveitamento é um marco que reforça a construção da história esportiva do nosso estado.”
Já o Sensei Anderson Cleiton César Mumberger, técnico e atleta da delegação, enfatiza que, “conquistar um ouro, uma prata e sete bronzes é resultado direto do comprometimento de toda a equipe. Esse desempenho mostra nossa evolução técnica e a dedicação diária que colocamos no tatame.”
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do investimento no esporte reforçado pelo governo do estado como ferramenta de transformação social. “O Pró-Atleta é um compromisso do governo com nossos talentos. Investir no esporte é investir em disciplina, saúde e oportunidade. Ficamos felizes ao ver Rondônia conquistar espaço no cenário nacional e agora garantir presença no Mundial.”
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira, ressaltou que a política de apoio ao esporte tem sido ampliada e fortalecida. “Nosso trabalho é assegurar que os atletas tenham condições de representar Rondônia com excelência. O resultado dessas nove medalhas demonstra que o apoio do Pró-Atleta faz diferença na preparação e no desempenho das equipes. Seguiremos atuando para ampliar oportunidades no esporte de alto rendimento.”
Fotos: Delegação de karatê
Comentários
Seja o primeiro a comentar!