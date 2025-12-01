Publicada em 01/12/2025 às 16h30
Rodrigo Bocardi participou da estreia da temporada atual do “Show do Milhão Celebridades”, exibida no domingo (30), e acabou deixando escapar a chance de avançar no jogo ao não saber responder uma pergunta sobre música pop internacional. A dúvida custaria R$ 60 mil ao jornalista, que decidiu interromper a rodada.
Foi a primeira aparição de Bocardi em TV aberta desde sua demissão da Globo, em janeiro, por descumprimento de normas éticas. Durante a disputa comandada por Patrícia Abravanel, ele chegou ao questionamento sobre qual cantora é dona do álbum “1989”. Sem segurança para responder, admitiu: “Que situação! Não presto atenção no nome do álbum, eu danço a música de acordo com o que ela toca”.
As opções eram Adele, Ariana Grande, Katy Perry ou Taylor Swift. Bocardi acionou a ajuda dos “universitários” — João Silva, Nany People e Silvia Abravanel —, mas nenhum deles tinha certeza. João, filho de Faustão, arriscou que poderia ser Taylor.
A decisão final ficou nas mãos de Bocardi: se arriscasse e errasse, cairia para R$ 20 mil; se desistisse, garantiria R$ 40 mil; e, se acertasse, chegaria a R$ 60 mil e seguiria na disputa pelo prêmio máximo de R$ 1 milhão. Ao pedir apoio do auditório e ouvir o pedido para que não continuasse, o jornalista encerrou o jogo. “A minha vida, sem hipocrisia nenhuma, é movida por vocês. Então, eu paro”, declarou. Ele admitiu que, caso tivesse respondido, escolheria Adele — resposta incorreta, já que “1989” é um álbum de Taylor Swift.
