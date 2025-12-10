Regional Da Mata realiza almoço de confraternização com profissionais da educação

Publicada em 10/12/2025 às 08h19
No dia 6 de dezembro, a Regional da Mata promoveu seu almoço de confraternização na sede social de Rolim de Moura, reunindo cerca de 425 profissionais da educação de diversos municípios atendidos pela regional. A presidenta do SINTERO, acompanhada por diretores da executiva e das regionais, participou do evento, que marcou o encerramento das atividades de 2025 e renovou os votos para o ano de 2026.
A Direção da Regional destacou que a confraternização teve como objetivo reconhecer e valorizar a categoria, agradecendo pela trajetória de luta e dedicação de cada profissional da educação ao longo dos anos.
A programação incluiu sorteios de brindes como televisão, sanduicheira, liquidificador, ventiladores, cadeiras de praia, caixas de som e kit gamer. O evento também contou com música ao vivo, churrasco, atividades recreativas para as crianças e distribuição de picolés.
Durante o encontro, a presidenta Dioneida Castoldi ressaltou o papel da categoria e o compromisso de continuidade da luta: "Não podemos esquecer tudo que conquistamos com muita luta, nem abrir mão do que ainda precisamos avançar. Cada profissional aqui é essencial, e nossa tarefa é continuar defendendo direitos, valorizando a categoria e garantindo uma educação pública de qualidade. A luta não para!"
O momento de confraternização mostrou que, mesmo em um ano difícil, a força da categoria segue presente. Foi um dia para lembrar que nenhuma caminhada é feita sozinha. A Regional da Mata agradece a presença de todas e todos e reforça: no próximo ano tem mais.
