Programa do deputado Fernando Máximo em parceria com Cirone Deiró atende mais de mil animais em Cacoal

Publicada em 01/12/2025 às 13h30
Aproximadamente 1.100 cães e gatos foram atendidos pelo Programa Castra+, desenvolvido em Cacoal, no período de 25 a 29 de novembro. A ação foi realizada com recursos viabilizados pelo deputado federal Fernando Máximo, junto ao Ministério do Meio Ambiente e contou com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró, da vereadora Nice Condaque e da Associação Vira Lata Vira Amor.
Walace Machado, tutor de dois animais atendidos pelo programa, aprovou o serviço oferecido. Ele também elogiou o trabalho do deputado Cirone, na busca de parcerias que atendam as necessidades da população. “É uma ótima iniciativa do deputado, tanto essa, como outras, que têm resultado na destinação de diversos recursos para nosso município”, disse.
Nice Condaque lembrou que a ação inédita, realizada em Cacoal, é resultado de uma união de forças com os deputados Cirone Deiró e Fernando Máximo e com a Associação Vira Lata Vira Amor. “Defendendo a causa animal, estamos trabalhando tanto pelo bem estar de cães e gatos, como também pela proteção do meio ambiente e pela saúde pública”, disse a vereadora. Segundo ela, no próximo ano, o município deverá ser contemplado com mais uma etapa do programa.
O coordenador do programa, Aurélio Aguiar, disse que a ação realizada em Cacoal superou as expectativas iniciais. “O apoio do deputado Cirone, da vereadora Nice Condaque e da equipe deles, somado ao trabalho do nosso pessoal, foi essencial para que o atendimento fosse sucesso, todos os dias”, disse Aurélio.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!