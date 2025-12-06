PRF apreende mais de 500 kg de drogas em caminhão na BR-364

Publicada em 06/12/2025 às 08h20
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, nesta manhã (05), realizou uma grande apreensão de drogas, na BR-364, km 1, em Vilhena. Após dar ordem de parada à Combinação de Veículos de Carga (CVC), a equipe policial iniciou os procedimentos de fiscalização, a partir do emprego de técnicas de entrevista.
Diante do comportamento suspeito do motorista, a equipe procedeu à inspeção do compartimento de carga, onde foram localizadas diversas caixas de papelão que estavam escondidas atrás de paletes vazios. Dentro delas foram encontrados aproximadamente 511 kg de substâncias entorpecentes de diferentes tipos.
A carga ilícita consistia em 377,82 kg de skunk, 1 kg de haxixe e mais de 132 kg de cocaína/cloridrato de cocaína. O indivíduo, detido pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal no município para os procedimentos cabíveis.
