Prefeitura de Jaru promove neste sábado (06), campanha para atualização da caderneta vacinal e emissão do Certificado de Vacinação do Estudante
Por ascom
Publicada em 06/12/2025 às 08h10
Nos acompanhe pelo Google News

 A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realiza neste sábado (06), uma ação voltada para a atualização da caderneta de vacinas e emissão do Certificado de Vacinação do Estudante. A campanha acontecerá nas unidades de saúde Rute de Souza (Setor 07) e Carlos Chagas (Setor 05), das 8h até as 17h.

A secretária de saúde, Jaíne Barboza, destacou que o Certificado de Vacinação do Estudante é um documento obrigatório no momento da matrícula e que assegura a saúde de toda a comunidade escolar.  “O Certificado só é liberado se todas as vacinas do calendário estiverem atualizadas. Dessa forma, garantimos a proteção coletiva e diminuímos muito a ocorrência de doenças graves e internações”, explicou.

Na oportunidade, estarão disponíveis os imunizantes que compõem o calendário vacinal de todas as faixas etárias. 

Geral Vacinação
Imprimir imprimir