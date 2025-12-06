PREVISÃO DO TEMPO: Sábado (6) terá pancadas significativas no centro-sul da Região Norte

Publicada em 06/12/2025 às 08h00
A previsão do tempo para a Região Norte do país, neste sábado (6), indica pancadas de chuva significativas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu vários alertas para a região.
O alerta de perigo de chuvas intensas compreende setores do sul do Amazonas e do sul do Pará, enquanto o aviso de perigo potencial abrange todo o Acre, além do sul do Amazonas e do Pará, estendendo-se ainda ao extremo norte do Amazonas, nas proximidades de São Gabriel da Cachoeira.
As pancadas devem ocorrer de forma isolada, mas com potencial para volumes elevados ao longo do dia; elas se concentram principalmente no centro-sul do Amazonas e do Pará.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco, Porto Velho e Palmas. Já a máxima pode chegar até 33°C, em Macapá. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 98%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!