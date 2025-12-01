“Precisamos fazer um filho”: comentário de Grazi Massafera em post de Murilo Benício surpreende fãs

Publicada em 01/12/2025 às 10h54
Grazi Massafera movimentou as redes sociais ao deixar um comentário inesperado em uma publicação de Murilo Benício no Instagram. Os dois vivem um casal apaixonado na novela “Três Graças”, da TV Globo, e já divertem os fãs com trocas bem-humoradas nos bastidores.
Em um vídeo respondendo perguntas do público, Murilo foi questionado sobre a convivência no set e comparou Grazi à ex-esposa Giovanna Antonelli. “A Grazi é uma doida. Acho que é uma segunda Giovanna na minha vida. Ela é muito parecida com a Giovanna, é muito engraçada. Então, o dia é sempre leve”, afirmou o ator.
A resposta rendeu uma intervenção ainda mais descontraída da atriz: “Precisamos fazer um filho! E precisamos correr antes que a menopausa me pegue”, escreveu ela, arrancando risadas do público e reacendendo especulações — sempre tratadas com humor — de que a química da ficção poderia ultrapassar a telinha.
A interação também fez internautas revisitar o histórico amoroso de Murilo Benício, que já engatou relacionamentos com colegas de elenco. Ele foi casado com Giovanna Antonelli após “O Clone”, com quem teve Pietro, e manteve união anterior com Alessandra Negrini, mãe de Antônio, fruto da época de “Por Amor”.
