Porto Velho consolida projeto Construindo Campeões no esporte

Publicada em 29/12/2025 às 15h30
O esporte no município de Porto Velho foi fortalecido com a ampliação das modalidades do projeto Construindo Campeões, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), na atual gestão. Em 2025, cerca de 2 mil crianças e adolescentes foram assistidos pelo projeto, tanto na Capital quanto nos distritos. O resultado é fruto dos esforços e empenho da gestão municipal, na aplicação de políticas públicas no âmbito do esporte.
De acordo com o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, os alunos do projeto têm sido grandes protagonistas, mostrando suas habilidades e potencial. O incentivo da prefeitura, por meio da pasta de esportes, reafirma o compromisso com o desenvolvimento integral, fomentando habilidades físicas.
“Temos o compromisso com o esporte porto-velhense, ativando ainda mais as habilidades de nossas crianças e jovens que anseiam por um futuro promissor dentro do esporte”.
O PROJETO
O Projeto Esportivo Construindo Campeões do Departamento de Formação Esportiva e Desporto Educacional foi desenvolvido com o objetivo de promover a inclusão social e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes por meio do esporte, conforme estabelecido na Lei N° 3.266, de 18 de junho de 2025.
Conforme explicado pelo assessor Interssetorial da Semtel, Ítalo Aguiar, a iniciativa visa proporcionar oportunidades no esporte e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, saudáveis e engajados. “Nesse novo formato, Porto Velho passou a contar com a inclusão de novas modalidades, como o futebol feminino na Capital, Jiu-Jitsu e Ballet, atraindo ainda mais a adesão dos atletas na Capital”.
Conheça as modalidades e os respectivos pólos:
- Futsal (Ginásio Dudu, Quadras do Três Marias, Esperança da Comunidade, Nacional e Praça
CEU)
- Futebol (Vila Olímpica, Distritos de Vista Alegre, Extrema, Nova Califórnia e Aldeia Kaxarari)
- Voleibol (Ginásio DUDU)
- Basquete (Quadra do Três Marias)
- Capoeira (Quadra do Esperança da Comunidade)
- Natação (Parque Aquático Vinícius Danin)
- Ginástica Rítmica (Vila Olímpica)
- Judô (Vila Olímpica)
- Taekwondo (Academia Dragon)
- Atletismo (Vila Olímpica)
- Karatê (Vila Olímpica)
- Ballet (Praça CEU)
- Jiu jitsu (Vila Olímpica e Praça CEU)
EVENTOS ESPORTIVOS
Construindo Campeões também marcou presença em grandes eventos esportivos nos distritos de Porto Velho
O Construindo Campeões também marcou presença em grandes eventos esportivos nos distritos de Porto Velho, na Capital e em diferentes estados do país, sendo:
• Copa Madeirão de Natação, ocorrida em Porto Velho com a participação de 16 atletas, resultando em 03 medalhas conquistadas;
• Copa Madeirão de Futsal, ocorrida na Capital, envolvendo 70 atletas, conquistando o 3º lugar no Sub 08 e 2º lugar no Sub 12;
• Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, ocorrido no Rio de Janeiro, levando uma atleta ao pódio;
• Torneio Estadual de Judô de Ligas, ocorrido em Ariquemes, com a participação de12 atletas, conquistando 12 medalhas;
• Torneio Estadual de Ginástica Rítmica, realizado em Ji-Paraná, com a participação de 04 atletas e conquista de 05 medalhas;
• Torneio Regional de Ginástica Rítmica, ocorrido em Manaus, com a participação de 01 atleta;
• 3º Etapa do Campeonato Estadual de Judô de Ligas, realiza no distrito de Buritis, no município de Porto Velho, com o envolvimento de 08 atletas, conquistando 06 medalhas;
• Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, realizado em Brasília, com a participação de 02 atletas e a conquista de 01 medalha;
• XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, em Vitória (ES), com 04 atletas competindo e a conquista de 03 medalhas.
RESULTADOS
Em 2025, Porto Velho, bem como o Estado de Rondônia obteve a participação expressiva de atletas do projeto Construindo Campeões, totalizando em 118 atletas beneficiados, que resultaram na conquista de 32 medalhas, elevando o nome da Capital no âmbito estadual e nacional.
ATLETAS ASSISTIDOS
Entre os alunos, a ginástica rítmica foi uma das modalidades em destaque. Maria Heloísa, de 8 anos, falou sobre a importância da atividade em sua rotina.
“Tudo isso é uma parte da minha vida, é uma parte do meu coração. Eu quero um dia ser uma ginasta nível Brasil”.
Atleta John Weslei, vencedor na categoria sub-15-73 kg, no masculino, durante o XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô
O impacto das atividades também foi destacado por alunos das modalidades esportivas. Pedro Joaquim, de 11 anos, praticante de futebol, relatou os benefícios da participação no programa. “Mudou o meu jeito de viver. Eu gosto muito de fazer futebol e isso pode mudar bastante a vida da pessoa, a pessoa pode melhorar fisicamente, mentalmente”.
O atleta John Weslei da Silva Rodrigues, vencedor na categoria sub-15-73 kg, no masculino, durante o XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, em Vitória, diz que ganhar essa medalha de ouro na modalidade de Judô, disputando com atletas de outros estados, é algo inexplicável.
“Para chegar até o pódio teve, por trás, um trabalho duro, muita dedicação, persistência e treinamentos. Agradeço muito ao apoio de minha família, à sensei Alda e ao apoio da Semtel”.
ENCONTRO DE CAMPEÕES
Com o intuito de promover intercâmbios entre as escolas de iniciação esportiva, para que, dentre outros, os alunos possam vivenciar novas experiências e colocar em prática o aprendizado diário, como forma de incentivá-los a continuarem a prática da atividade física e uxiliando na formação do caráter, com princípios da disciplina e respeito. Ao longo do ano, foram realizadas cinco edições do Encontro de Campeões, totalizando cerca de 400 alunos beneficiados na ação, sendo:
1ª Edição: Ginásio Eduardo Lima e Silva, modalidade futsal, 96 alunos
2ª Edição: Vila Olímpica Chiquilito Erse, modalidade futebol, 72 alunos
3ª Edição: Ginásio Eduardo Lima e Silva, modalidade voleibol, 45 alunos
4ª Edição: Quadra Poliesportiva João Lima de Souza - Nacional, modalidade futsal, 50 alunos
5ª Edição: Quadra Poliesportiva Sérgio Carvalho, modalidade futsal, 70 alunos
6ª Edição: Ginásio Eduardo Lima e Silva, modalidade futsal, 65 alunos (Seletiva para Copa Madeirão de Futsal de Base)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!