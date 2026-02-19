Guaporé elimina Galvez nos pênaltis, avança na Copa do Brasil e garante premiação

Publicada em 19/02/2026 às 08h40
A classificação do Guaporé para a próxima fase da Copa do Brasil foi definida nas cobranças de pênaltis, resultado que também assegurou ao clube uma premiação de R$ 830 mil. A vaga foi conquistada após um confronto equilibrado, marcado por alternância de domínio e chances para os dois lados ao longo do tempo regulamentar.
A etapa inicial foi caracterizada por intensidade e momentos de pressão. Logo nos primeiros minutos, a equipe rondoniense levou perigo em jogada trabalhada pela direita, quando um cruzamento encontrou finalização de cabeça que obrigou atenção do goleiro adversário. Em resposta, o Galvez passou a pressionar em sequência, com cobranças de escanteio e investidas ofensivas, mas a defesa do Guaporé conseguiu neutralizar as tentativas.
Com o passar do tempo, o ritmo do jogo seguiu alternado. O Galvez testou o goleiro rival em chute de média distância, enquanto o Guaporé cresceu após falha na saída de bola adversária, criando oportunidade clara. O equilíbrio foi rompido apenas aos 41 minutos, quando a equipe acreana abriu o placar em jogada construída pelo lado direito e concluída de primeira. Após a partida, o autor do gol afirmou que o lance foi relevante, mas destacou que o resultado não foi suficiente.
Antes do intervalo, a equipe rondoniense quase chegou ao empate em finalização dentro da área, salva sobre a linha pela defesa. No contra-ataque seguinte, o Galvez também levou perigo, mantendo o confronto aberto para a etapa final.
Na volta do intervalo, o Guaporé passou a ocupar mais o campo ofensivo e criou chances logo no início, incluindo defesa importante do goleiro e cabeçada que saiu próxima ao gol. O Galvez respondeu em lance cara a cara, mas a finalização não foi convertida, mantendo o duelo indefinido até a decisão nas penalidades, quando o clube rondoniense confirmou a classificação histórica.
