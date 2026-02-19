Trump avisa Londres para

Publicada em 19/02/2026 às 10h02
O presidente norte-americano voltou a mudar de posição ao alertar nesta quarta-feira o Reino Unido para não entregar uma base militar estratégica no oceano Índico. Segundo ele, a estrutura será fundamental caso os Estados Unidos realizem um ataque contra o Irã. "Não cedam Diego Garcia!", escreveu Donald Trump, em letras maiúsculas, na rede Truth Social, poucas horas depois de o Departamento de Estado reiterar apoio ao acordo britânico que prevê a devolução das ilhas Chagos à Ilha Maurício e o arrendamento da área onde fica a base.
Na terça-feira, o Departamento de Estado informou que iniciará na próxima semana negociações com Maurício sobre a base conjunta entre Estados Unidos e Reino Unido em Diego Garcia, considerada de alta importância estratégica.
A decisão de Londres de devolver o arquipélago das Chagos a Maurício irritou inicialmente Trump. No começo do mês, no entanto, ele afirmou compreender "tal acordo", ao mesmo tempo em que defendeu a permanência da presença militar norte-americana na região, classificada por ele como sensível.
Na publicação mais recente, Trump declarou que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, "não deve, em hipótese alguma, perder o controle de Diego Garcia ao assinar um contrato de arrendamento de 100 anos que é, no mínimo, precário".
"Esse território não deve ser retirado do Reino Unido e, se isso acontecer, será um ataque ao nosso grande aliado", acrescentou.
O presidente norte-americano afirmou ainda que "se o Irã decidir não chegar a um acordo sobre o programa nuclear, os EUA podem ver-se obrigados a utilizar Diego Garcia e o aeródromo localizado em Fairford, Inglaterra, para repelir qualquer potencial ataque de um regime altamente instável e perigoso".
Trump já ameaçou Teerã em diversas ocasiões com uma intervenção militar caso as negociações em andamento não resultem em um entendimento sobre o programa nuclear iraniano.
Questionada sobre a aparente mudança de posição, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse: "Esta publicação deve ser considerada a política do Governo Trump".
"Quando se vê isso na Truth Social, sabe-se que vem diretamente do presidente Trump", acrescentou.
