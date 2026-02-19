Imprensa internacional repercute rebaixamento da escola de samba que homenageou Lula, Acadêmicos de Niterói

Publicada em 19/02/2026 às 09h56
A imprensa internacional repercutiu o rebaixamento da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Luis Inácio Lula da Silva.
Na apuração de quarta-feira (18), a Acadêmicos de Niterói ficou em último lugar e foi rebaixada do Grupo Especial do carnaval do Rio de Janeiro. A escola de samba fazia sua estreia na elite das agremiações neste ano. Ao longo da apuração, ela recebeu apenas duas notas 10.
BBC
O veículo de imprensa britânico BBC noticiou o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói e disse que o desfile da escola de samba teve "um elemento adicional de entretenimento neste ano: controvérsia política".
Além disso, ressaltou que a oposição acusou a escola de promover campanha antecipada para as eleições de outubro, quando Lula tenta um quarto mandato.
A reportagem também mencionou que ações judiciais para barrar o desfile foram rejeitadas e que o presidente acompanhou a apresentação no Sambódromo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!