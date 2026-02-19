Prefeitura constrói bueiro e realiza manutenção no Km 90 da Linha 627, em Jaru Uaru

Publicada em 19/02/2026 às 09h39
A Prefeitura de Jaru, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, segue dando atenção especial às estradas rurais do município, principalmente durante o período das chuvas.
Na última quarta-feira (18), foi feita a instalação de bueiros para drenagem de águas pluviais e também a compactação da estrada no Km 90 da Linha 627, logo após o distrito de Jaru Uaru.
O prefeito Jeverson Lima destacou que todo o serviço é feito com recursos e maquinários próprios da Prefeitura. “Estamos sempre monitorando a situação das estradas, e tudo é resolvido com rapidez para que o trânsito na zona rural siga sem intercorrências”, explicou.
Jeverson lembrou ainda que a população pode fazer contato diretamente com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos e comunicar a existência de trechos danificados por meio do telefone/Whatsapp 69 9367-3088.
