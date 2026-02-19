Gazin Porto Velho assume a liderança após vitória sobre o Rondoniense

Publicada em 19/02/2026 às 08h20
A Locomotiva é a primeira equipe do campeonato a garantir classificação para as finais do Rondoniense Sicredi 2026, a Gazin Porto Velho superou a equipe do Rondoniense no derby da capital da rodada, o gol da vitória saiu aos 11 minutos do segundo tempo, após bate rebate na área, a bola sobrou para o zagueiro Maurício Leal, que da marca do pênalti bateu forte, marcou o gol da vitória e da classificação antecipada para as finais do Rondoniense Sicredi 2026.
Além da classificação o Gazin Porto Velho chegou a liderança do campeonato somando 20 pontos um a mais do que o Ji-Paraná que não jogou na rodada. Vit[oria deu mais tranquilidade para a Locomotiva se planejar para a estreia na Copa do Brasil diante do Operário Vergem Grandense fora de casa.
O Rondoniense que foi líder do campeonato, chegou a quarta partida seguida sem vitória na competição, resultado que deixou a classificação ameaçada.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!