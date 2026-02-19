Publicada em 19/02/2026 às 08h30
A classificação à segunda fase da Copa do Brasil 2026 e a premiação de aproximadamente R$ 830 mil foram asseguradas pelo Ji-Paraná após a vitória por 2 a 0 sobre o FC Pantanal, na noite de quarta-feira (18), no Estádio Biancão. Com o resultado, o clube rondoniense avançou na competição e reforçou o caixa para a sequência da temporada, passando a ter como próximo adversário o Ypiranga-RS, em confronto marcado para Erechim.
A partida foi conduzida com controle territorial da equipe da casa desde os minutos iniciais. A consistência defensiva foi mantida e o time chegou ao oitavo jogo consecutivo sem sofrer gols, enquanto as investidas ofensivas foram convertidas em vantagem ainda na primeira etapa. O marcador foi inaugurado aos 14 minutos, quando Juan Palacios recebeu na intermediária e concluiu com firmeza, superando a defesa adversária.
Tentativas de reação foram articuladas pelo Pantanal, principalmente pelos lados do campo, com finalizações perigosas e sequência de escanteios antes do intervalo. A marcação bem posicionada do Ji-Paraná dificultou a progressão pelo centro, e o goleiro Evandro interveio quando exigido, preservando a vantagem parcial.
No início do segundo tempo, o resultado foi ampliado. Aos quatro minutos, Lelo finalizou de canhota com potência e marcou o segundo gol, lance que encaminhou a classificação. Com a vantagem construída, o time passou a administrar o ritmo, enquanto o Pantanal adiantou as linhas, acertou a trave em uma das tentativas e criou sua oportunidade mais clara aos 31 minutos, mas a finalização saiu para fora. Nova defesa de Evandro evitou a redução do placar.
O confronto ganhou clima mais tenso na reta final, com discussão entre atletas aos 44 minutos, contida pela arbitragem. Nos acréscimos, uma última bola levantada na área foi neutralizada pela defesa do Ji-Paraná, confirmando o avanço de fase.
Além do representante rondoniense, o Ivinhema, do Mato Grosso do Sul, também avançou ao vencer o Independente-AP por 1 a 0 no Saraivão, com gol de Diogo Fogliato, e enfrentará o Volta Redonda em 4 de março, com local a ser definido pela CBF.
Eliminado em sua estreia nacional, o FC Pantanal encerrou a participação na competição e volta as atenções ao Campeonato Estadual. O próximo compromisso será fora de casa, diante do CR Aquidauana, no Estádio Noroeste, no domingo.
