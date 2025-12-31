Policial e amigo são presos com moto furtada em posto de combustíveis

Por pvhnoticias.com
Publicada em 31/12/2025 às 09h30
Publicada em 31/12/2025 às 09h30
Uma ação da PM nessa terça-feira (30, resultou na prisão de um policial militar, de 44 anos e um jovem de 24, por receptação de veículo furtado.
O flagrante aconteceu em um posto de combustíveis localizado no cruzamento das Ruas Rogério Weber com João Alfredo, bairro Cai N’água, em Porto Velho.
Segundo a PM, equipes do 1º Batalhão com apoio do helicóptero receberam denúncias que uma moto JTA-SUZUKI NDW8680 furtada foi vista nas imediações com dois ocupantes, em seguida os suspeitos foram abordados.
O jovem de 24 anos que pilotava informou que havia ganho a moto de presente do amigo policial que estava na garupa, e este disse ter comprado pelo valor de R$600 reais. Ambos foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!