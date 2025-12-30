Polícia Rodoviária Federal apreende carga de celulares em Ariquemes

Publicada em 30/12/2025 às 14h10
Rondônia, 30 de dezembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia apreendeu, 19 aparelhos celulares de alto valor agregado, nesta segunda-feira (29), no km 519 da BR-364, em Ariquemes. Durante comando de fiscalização de trânsito, prevenção e combate a crimes transfronteiriços, os agentes deram ordem de parada a um táxi, que seguia em direção a Porto Velho.
Ao realizar a vistoria do porta-malas, a equipe encontrou uma caixa contendo diversos dispositivos eletrônicos, com valor total estimado em R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais). Questionado sobre a documentação fiscal necessária para o transporte legal da mercadoria, o condutor declarou não possuí-la.
Diante da irregularidade, o homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ariquemes, sob o enquadramento no crime de descaminho. O material apreendido foi entregue às autoridades para os procedimentos legais cabíveis.
