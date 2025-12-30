Polícia militar fechar boca de fumo e prende acusado de tráfico

Por Folha do Sul
Publicada em 30/12/2025 às 11h10
No início da noite de segunda-feira, 29, dois jovens de 21 e 22 anos foram presos após uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) “estourar” uma boca de fumo no bairro Embratel, em Vilhena.
Segundo o registro do caso, a guarnição realizava patrulhamento de rotina pela avenida Aníbal Ribeiro Batista, quando foi abordada por um morador, que informou um endereço na referida via pública, onde possivelmente estaria ocorrendo a prática ilícita de venda de drogas.
Ao se aproximarem do imóvel, os militares avistaram um jovem saindo do local em uma motocicleta e decidiram realizar uma abordagem. Com o suspeito, de 21 anos, foram encontradas porções de cocaína e maconha, que ele prontamente confessou ter adquirido pelo valor de R$ 200,00 com o morador do imóvel de onde ele havia acabado de sair.
Diante dos relatos do usuário, os policiais se dirigiram até o referido imóvel, onde foram recebidos pelo morador, de 22 anos, tendo ele de imediato colaborado com as buscas na residência, alegando que sabia “que a casa havia caído”.
Espalhados pelo imóvel foram encontradas porções de maconha e cocaína já fracionadas para comercialização, além de embalagens plásticas e uma balança de precisão usadas para embalo da droga.
Diante dos fatos, usuário e fornecedor receberam voz de prisão e foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública-Unisp para serem adotadas as devidas providências.
