Publicada em 04/12/2025 às 09h15
A Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Pimenta Bueno, prendeu em flagrante, na tarde desta quarta-feira (03), um homem de 33 anos suspeito de manter sua esposa, de 25 anos, em cárcere privado, além de ameaçá-la de morte caso buscasse ajuda das autoridades.
As investigações tiveram início em 01/12/2025, quando a equipe policial recebeu informações indicando que a vítima estaria sendo privada de sua liberdade e submetida a constantes ameaças. A partir da notícia-crime, os Policiais Civis deram início às diligências para apurar os fatos.
Durante as ações investigativas, a equipe conseguiu localizar a vítima nesta data, ocasião em que efetuou a prisão do suspeito. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Pimenta Bueno, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelos delitos imputados.
A Polícia Civil de Rondônia reforça seu compromisso institucional com a proteção da população, atuando de forma firme e contínua no combate à violência e na preservação da integridade física e psicológica das vítimas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!