Polícia Civil prende acusado de crimes sexuais contra adolecentes

Publicada em 04/12/2025 às 13h50
Nesta quinta-feira (4), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), prendeu um homem investigado por abusar sexualmente de adolescentes na capital.
As investigações apontaram que o suspeito mantinha contato com as vítimas e enviava mensagens e conteúdos de conotação sexual, além de realizar aproximações de natureza libidinosa. O trabalho policial também identificou a possibilidade de existirem outras vítimas.
Durante a ação, os policiais realizaram buscas na residência do investigado e apreenderam aparelhos eletrônicos e outros materiais que podem auxiliar no esclarecimento dos fatos. Todo o conteúdo será analisado pela equipe técnica responsável pela perícia digital.
Após ser localizado, o suspeito foi conduzido à delegacia, onde passou pelos procedimentos legais necessários. Ele permanece à disposição da autoridade policial e da Justiça.
A Polícia Civil reforça a importância de que casos de violência sexual contra crianças e adolescentes sejam denunciados, garantindo a proteção das vítimas e contribuindo para a prevenção de novos crimes.
