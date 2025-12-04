Homem é morto a facadas pelo próprio irmão após discussão na zona Leste

Publicada em 04/12/2025 às 09h30
Um homem identificado como Rosimar de 47 anos, morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão, Vilson, de 53 anos, na tarde desta quarta-feira (03), em uma residência localizada na Rua Gregório de Matos, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela reportagem junto às autoridades e familiares, os irmãos — ambos usuários de álcool e outras drogas — estavam dentro da casa, na presença do pai. Vilson estava deitado no sofá da sala quando Rosimar chegou da rua e, conforme o relato do pai, teria provocado o irmão, dando início a uma discussão intensa.
Durante o desentendimento, os dois passaram a trocar ofensas e gritos. Em determinado momento, a situação fugiu do controle: Vilson se armou com uma faca e atacou o irmão, desferindo quatro golpes que atingiram regiões dos braços e das pernas de Rosimar.
Logo após o crime, o agressor fugiu do local. Familiares desesperados tentaram socorrer a vítima e a levaram rapidamente ao Hospital João Paulo II, mas Rosimar não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a casa até a chegada da Perícia Técnica. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiram a investigação e trabalham para localizar Vilson, que permanece foragido.
O caso é tratado como homicídio qualificado, e a Polícia Civil seguirá ouvindo testemunhas e reunindo elementos para esclarecer as circunstâncias e motivação da tragédia familiar.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!