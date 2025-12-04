Homem é morto a facadas pelo próprio irmão após discussão na zona Leste
Por hora1rondonia.com.br
Publicada em 04/12/2025 às 09h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Um homem identificado como Rosimar de 47 anos, morreu após ser esfaqueado pelo próprio irmão, Vilson, de 53 anos, na tarde desta quarta-feira (03), em uma residência localizada na Rua Gregório de Matos, bairro Teixeirão, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com informações apuradas pela reportagem junto às autoridades e familiares, os irmãos — ambos usuários de álcool e outras drogas — estavam dentro da casa, na presença do pai. Vilson estava deitado no sofá da sala quando Rosimar chegou da rua e, conforme o relato do pai, teria provocado o irmão, dando início a uma discussão intensa.

Durante o desentendimento, os dois passaram a trocar ofensas e gritos. Em determinado momento, a situação fugiu do controle: Vilson se armou com uma faca e atacou o irmão, desferindo quatro golpes que atingiram regiões dos braços e das pernas de Rosimar.

Logo após o crime, o agressor fugiu do local. Familiares desesperados tentaram socorrer a vítima e a levaram rapidamente ao Hospital João Paulo II, mas Rosimar não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a casa até a chegada da Perícia Técnica. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiram a investigação e trabalham para localizar Vilson, que permanece foragido.

O caso é tratado como homicídio qualificado, e a Polícia Civil seguirá ouvindo testemunhas e reunindo elementos para esclarecer as circunstâncias e motivação da tragédia familiar. 

Polícia Violência
Imprimir imprimir