Publicada em 11/12/2025 às 13h50
Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO), por meio da 3ª Delegacia de Polícia de Porto Velho, com apoio tático da Polícia Militar de Rondônia, deflagrou, a Operação “Beira Rio”, destinada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas decorrentes de investigação que apura o roubo ocorrido durante a chegada de uma embarcação no porto do Cai N’Água, nesta capital.
As investigações identificaram que o delito foi praticado por integrantes de associação criminosa com atuação na localidade, os quais, de forma articulada e mediante grave ameaça, realizaram disparos de arma de fogo para intimidar as vítimas no momento do desembarque. Na ação criminosa, diversos bens foram subtraídos, incluindo uma pistola de propriedade particular de um policial penal, fato que evidencia a gravidade e o elevado potencial ofensivo do episódio.
Durante o andamento do inquérito, apurou-se que dois dos investigados, apontados como autores do roubo, vieram a óbito em confronto armado com equipes da Polícia Militar de Rondônia, circunstância que reforça o grau de risco apresentado pelos envolvidos.
Na deflagração desta manhã, os mandados judiciais estão sendo cumpridos no Residencial Morar Melhor e na região portuária do Cai N’Água, com o objetivo de desarticular o núcleo remanescente do grupo investigado, recuperar os bens subtraídos — em especial a arma pertencente ao policial penal — e reunir novos elementos probatórios que contribuam para o completo esclarecimento da dinâmica dos fatos e da estrutura delitiva.
A denominação “Beira Rio” remete ao local de ocorrência do crime e representa a pronta atuação das forças de segurança na repressão qualificada ao roubo armado, reafirmando o compromisso da Polícia Civil de Rondônia com a proteção da população e a preservação da ordem pública em áreas estratégicas de circulação fluvial.
