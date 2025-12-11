Sistema de Fiscalização Eletrônica começa a ser instalado nas principais vias de Vilhena em dezembro

Publicada em 11/12/2025 às 14h01
Visando reduzir acidentes, salvar vidas e tornar o trânsito de Vilhena mais seguro para a população, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semtran), iniciará, a partir do dia 15 de dezembro, a instalação da primeira etapa do Sistema de Fiscalização Eletrônica no município.
O monitoramento será composto por três modelos de equipamentos, definidos conforme as características de cada via: controladores de velocidade com display, que monitoram o cumprimento do limite no ponto instalado; redutores de velocidade, que induzem à redução imediata em trechos críticos; e controladores mistos, que combinam o controle de velocidade com outras funções de monitoramento.
A implantação do sistema é justificada pelos dados registrados em 2024, quando Vilhena ocupou a 3ª posição no ranking de cidades com mais acidentes de trânsito em Rondônia, registrando mais de 1.080 ocorrências, 29 mortes e um alto índice de motociclistas entre os envolvidos. O cenário reforça a necessidade de ações efetivas voltadas à prevenção e à preservação de vidas.
Para esta ação, o município está investindo mais de R$ 300 mil em equipamentos. A instalação ocorre em três etapas e nesta fase inicial serão implantados cerca de 18 aparelhos, atendendo uma média de 25 faixas de avenidas.
Os aparelhos serão instalados nos seguintes pontos da cidade: Avenida Jô Sato, Rua Jamari, Avenida Major Amarante, Avenida Paraná, Avenida Sabino Bezerra de Queiróz, cruzamento da Avenida Major Amarante com a Rua Marques Henrique, Avenida Presidente Nasser, Avenida José do Patrocínio e Avenida Capitão Castro, nas proximidades das praças Nossa Senhora Aparecida e Ângelo Spadari.
Em relação às infrações, o secretário da pasta, Rogério Dias, esclarece que todas as ocorrências registradas pelos equipamentos serão validadas pelo órgão municipal e emitidas pelo Detran/RO, conforme a legislação vigente. Ele explica ainda que as notificações estarão disponíveis no aplicativo CNH Digital e, para os condutores que não utilizam o aplicativo, serão encaminhadas via correspondência ao endereço cadastrado junto ao Detran.
Além disso, o secretário orienta os condutores a ficarem mais atentos à sinalização, respeitarem os limites de velocidade, manterem a documentação em dia e adotarem uma condução responsável. “A fiscalização eletrônica no município não tem caráter arrecadatório, mas preventivo, com foco na redução de acidentes e na proteção da vida”, enfatiza.
