Câmara Municipal encerra campanha dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher

Publicada em 11/12/2025 às 14h32
A Câmara Municipal de Jaru realizou, nesta terça-feira (10), o ato de encerramento dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher. A atividade foi promovida pela Procuradoria Especial da Mulher, representada pela procuradora Sthella Almeida, e reuniu vereadores, servidores e diversas instituições parceiras.
Participaram do evento representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Comissão da Mulher Advogada, Secretaria Municipal de Assistência Social e da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).
A presidente da Câmara, vereadora Tatiane da Saúde, destacou o compromisso do Legislativo em fortalecer políticas públicas, ampliar espaços de diálogo e apoiar ações voltadas à proteção e ao respeito às mulheres do município.
O evento reforçou a importância da união entre instituições para enfrentar a violência de gênero e avançar na defesa dos direitos das mulheres jaruenses.
