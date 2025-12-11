Zelensky admite pela 1ª vez referendo popular para ceder territórios à Rússia

Publicada em 11/12/2025 às 15h02
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, admitiu pela primeira vez nesta quinta-feira (11) a possibilidade de realizar um referendo popular para decidir se cede ou não territórios à Rússia em um eventual acordo para finalizar a guerra.
Zelensky afirmou que os ucranianos devem ter voz na cessão de territórios à Rússia —algo que o Kremlin exige para encerrar o conflito. A fala é uma mudança da postura do líder ucraniano, que até o momento rejeitava a possibilidade de ceder territórios aos russos. Isso não implica, no entanto, ceder automaticamente as terras em caso de referendo favorável —a Constituição ucraniana impede tal concessão.
Zelensky afirmou que entregou na quarta-feira aos EUA a proposta de paz com alterações feitas após reuniões feitas com europeus nesta semana. Segundo o líder ucraniano, o documento contém 20 pontos e fala sobre garantias de segurança à Ucrânia e a reconstrução do país no pós-guerra. O plano também prevê que o Exército ucraniano tenha até 800 mil soldados.
O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse nesta quinta-feira que o novo documento inclui uma proposta sobre concessões territoriais que a Ucrânia estaria disposta a fazer, porém não deu mais detalhes. No entanto, a questão territorial é "algo que deve ser respondido principalmente pelo presidente ucraniano e pelo povo ucraniano", afirmou Merz.
