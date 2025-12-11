Putin conversa com Maduro e reafirma apoio da Rússia à Venezuela em meio a tensões com os EUA

Publicada em 11/12/2025 às 15h13
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, falou por telefone com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, nesta quinta-feira (11) e reafirmou que ele pode contar com o apoio de seu governo em meio ao aumento das tensões com os Estados Unidos, confirmou o Kremlin.
Em comunicado divulgado através de agências de notícias russas, Moscou revelou que, além de falarem sobre a crescente tensão externa contra o governo venezuelano, Putin e Maduro também expressaram o desejo de dar seguimento ao acordo de parceria estratégica e implementar diversos projetos conjuntos relacionados à economia e ao setor energético.
Esta não é a primeira declaração da Rússia a favor da Venezuela desde que o presidente americano, Donald Trump, iniciou uma ofensiva direcionada a Maduro, acusado de comandar um cartel de drogas.
Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, cumprimenta Vladimir Putin durante reunião de cúpula do Brics em Kazan, na Rússia — Foto: Alexander Nemenov/Pool via Reuters
No dia 7 de novembro, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo, Maria Zakharova, afirmou que Moscou estava preparado para responder aos pedidos de ajuda venezuelanos.
No dia 30 de novembro, o senador republicano dos EUA Markwayne Mullin contou que Maduro recebeu a opção de "ir para a Rússia" ou outro país durante as negociações com o governo Trump.
Nesta quarta (10), forças militares dos Estados Unidos interceptaram e apreenderam um navio petroleiro perto da costa da Venezuela.
Um dia antes, dois caças de guerra F-18 da Marinha americano haviam sobrevoado o Golfo da Venezuela. Eles fazem parte do grande arsenal que o país enviou para as águas do Caribe.
