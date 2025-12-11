“Acho que demorou”: Rayane Figliuzzi comemora expulsão de Carol Lekker em “A Fazenda”

Publicada em 11/12/2025 às 15h02
Rayane Figliuzzi utilizou os stories do Instagram, na madrugada desta quinta-feira (11), para reagir à expulsão de Carol Lekker em A Fazenda 17. A influenciadora, que protagonizou conflitos com a ex-Miss Bumbum dentro do reality da Record, celebrou abertamente a saída da rival.
Em publicação, Rayane afirmou que a decisão da produção demorou a acontecer. “Acho que demorou muito ainda”, escreveu. No vídeo, ela relatou que estava prestes a dormir, mas acabou ficando acordada para acompanhar o desfecho: “Dia de comemorar. A lei do retorno aí. Podem me jogar da cama, podem fazer de tudo, mas no ao vivo não pode, não”.
A influenciadora lembrou um episódio anterior que também resultou em expulsão — envolvendo Kellab Créo — e afirmou que agressões durante o programa ao vivo não passam impunes. “No ao vivo, se fizer alguma coisa, é agressão, sim. Um beijo, Carol. Volta lá para a Europa, de onde você nunca devia ter saído. Boa sorte. Volta para o seu caminho”, declarou.
Rayane ainda repostou mensagens de internautas que alegavam que ela também teria sido agredida por Carol durante a temporada. Em um dos stories, escreveu: “A Justiça foi feita”. A influenciadora foi eliminada do reality em 27 de novembro.
