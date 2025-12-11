Gominho explica por que não chorou no velório de Preta Gil: “Já não tinha lágrimas”

Publicada em 11/12/2025 às 14h53
Gominho detalhou, pela primeira vez, como o processo de luto vivido ao lado de Preta Gil afetou sua reação no dia do velório da cantora. Em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Brasil, o apresentador contou que acompanhou de perto a amiga desde o diagnóstico de câncer, em 2023, período que descreve como emocionalmente exaustivo.
Segundo ele, a convivência diária num ambiente marcado por tensão e fragilidade o levou a um “luto antecipado”. Gominho revelou que chorava constantemente enquanto Preta ainda estava viva, especialmente ao entrar no closet dela. “Todo dia eu passava no closet e chorava agarrado às roupas”, afirmou.
Por isso, quando recebeu a notícia da morte, sentiu que já não havia lágrimas a serem derramadas. “Quando ela morreu, eu não chorei. No velório, também não chorei. Já não tinha lágrima. É muito estranho esse luto vivo”, relatou.
O apresentador acrescentou que, embora sua falta de choro tenha sido percebida por alguns como frieza ou distanciamento, a realidade era o contrário: ele já havia vivido a dor da perda por meses, em silêncio. O período, segundo Gominho, só foi suportável graças ao apoio de amigos. “Fui muito amparado. Tive muita gente boa perto de mim”, disse.
