Em 2025, governo de Rondônia marca avanços na proteção da vida e meio ambiente nas comunidades urbanas, rurais e tradicionais

O ano de 2025 marcou um avanço significativo nas políticas de capacitação, modernização e fortalecimento estrutural do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO). Com ações voltadas à prevenção, tecnologia e formação contínua, o governo do estado consolidou a Corporação como referência na proteção da vida, do meio ambiente e das comunidades urbanas, rurais e tradicionais.
Nas aldeias indígenas, nos municípios e nas bases operacionais, o CBMRO ampliou treinamentos em primeiros socorros, salvamento, combate a incêndios e geotecnologias, preparando voluntários, brigadistas e bombeiros militares para responder com eficiência aos desafios da Amazônia. Investimentos estratégicos também permitiram a inauguração de novos quartéis, o fortalecimento do Centro de Ensino, a implantação da piscina de treinamento e o início da “Operação Verde Rondônia”, que alcançou 52 municípios com ações educativas e de enfrentamento às queimadas.
Operação Verde Rondônia alcançou os 52 municípios com ações educativas e de enfrentamento às queimadas
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, cada investimento realizado na estrutura e na formação dos bombeiros fortalece a proteção da população, garantindo segurança, e preparando as equipes para cuidar do meio ambiente.
FORMAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO
Em 2025, o CBMRO segue ampliando as ações de capacitação e prevenção em todo o estado. Na aldeia Caritiana, em Porto Velho, a corporação ministrou treinamentos em primeiros socorros, salvamento e combate a incêndios, fortalecendo a autonomia e a segurança da comunidade indígena. Paralelamente, em parceria com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), realizou o Curso de Formação de Brigadistas Florestais Civis em 52 municípios, preparando 198 voluntários para atuar na prevenção e combate a incêndios florestais.
TECNOLOGIA E ESPECIALIZAÇÃO
=Com foco na modernização e uso de novas ferramentas, o CBMRO promoveu o Estágio Básico de Geoprocessamento de Dados 2025 – Turma I e II, formando 47 participantes no uso de geotecnologias aplicadas ao enfrentamento de queimadas. Em cooperação com o Corpo de Bombeiros do Pará, realizou o Curso de Combate a Incêndios Florestais (CCIFA 2025), com 370 horas-aula voltadas aos bombeiros da Amazônia, reforçando o preparo técnico e o compromisso ambiental, e deu início, no dia 23 de outubro, ao Curso de prevenção e combate à incêndio florestal (CPCIF2025), com 34 participantes.
EXPANSÃO ESTRUTURAL
O governo de Rondônia inaugurou quartéis do CBMRO em Buritis e Pimenta Bueno. As obras somam mais de R$ 7 milhões em investimentos, oriundos do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros (Funesbom) e de emendas parlamentares, garantindo melhores condições de trabalho e resposta mais ágil às ocorrências.
CENTRO DE ENSINO
Outra importante entrega foi o Centro de Ensino do CBMRO, com investimento superior a R$ 11 milhões. O espaço moderno permitirá a formação continuada e a capacitação de excelência dos militares. O evento também contou com a entrega de equipamentos doados pela USAID, avaliados em mais de R$ 2,8 milhões, além de 10 novas viaturas de resgate.
TREINAMENTO AQUÁTICO
A inauguração da piscina de treinamento do CBMRO, construída com recursos de R$ 3,1 milhões do Funesbom, ampliou as condições para instruções operacionais. A estrutura conta com 25 metros de comprimento, arquibancada para mais de 200 pessoas e sistemas modernos de filtragem e iluminação. Durante o evento, mergulhadores da corporação realizaram demonstrações de resgate aquático.
OPERAÇÃO VERDE RONDÔNIA 2025
Em 2025, o CBMRO deu início à Operação Verde Rondônia (OVR), com ações educativas e de combate a incêndios florestais em 52 municípios. As equipes promoveram palestras, abordagens comunitárias e campanhas de conscientização sobre os riscos das queimadas. A operação foi faseada entre prevenção e resposta, com monitoramento constante e cumprimento integral das metas estabelecidas e conta com 32 bases avançadas e descentralizadas nos municípios do estado para o combate aos incêndios florestais em áreas críticas.
ESPORTE E SAÚDE
Encerrando o ciclo de ações, o CBMRO promoveu a tradicional Corrida do Fogo, realizada em etapas nos municípios de Porto Velho, Ji-Paraná, Ouro Preto e Cacoal. O evento reuniu centenas de atletas civis e militares em percursos de 5 e 10 km, incentivando o esporte e a integração social. A prática de atividades físicas é parte essencial da rotina dos bombeiros militares, fundamental para o Teste de Aptidão Física (TAF) para o desempenho operacional. Além disso, o CBMRO reforça a importância do exercício regular como instrumento de promoção da saúde mental, combate à depressão e melhoria da qualidade de vida.
