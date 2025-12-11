Ana Castela fala sobre samba, maternidade e rotina com filhos de Zé Felipe

Publicada em 11/12/2025 às 14h39
Ana Castela, 22, falou abertamente sobre temas que vinham despertando a curiosidade dos fãs, incluindo Carnaval, maternidade e a nova fase ao lado de Zé Felipe. Em entrevista ao portal LeoDias, a artista deixou claro que, apesar de admirar a festa, não se imagina desfilando como musa ou rainha de bateria. “Gosto do palco. Se um dia quiserem me chamar para cantar, estou à disposição”, afirmou. Ela explicou que sambar é um desafio: “Acho o máximo quem sabe. Tem que estudar bastante”.
Questionada sobre a possibilidade de engravidar, Ana negou planos no momento. A convivência com José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice, filhos de Zé Felipe e Virginia Fonseca, não despertou nela o desejo imediato de ser mãe. “Não bate, não. Acho que só daqui a alguns anos. Por enquanto quero ficar de boa, trabalhar muito ainda”, disse.
A artista também falou sobre os projetos na TV. Depois de participações em Terra e Paixão e A Caverna Encantada, ela aparecerá em Coração Acelerado, nova novela das sete da Globo. No campo musical, segue como uma das principais vozes do feminejo desde que estourou em 2022 com o hit Pipoco, ao lado de Melody. Desde então, emplacou sucessos como Solteiro Forçado, Nosso Quadro e Boiadeira.
O relacionamento com Zé Felipe foi oficializado em novembro, após meses de rumores. Eles assumiram o namoro seis meses depois do divórcio do cantor com Virginia Fonseca.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!