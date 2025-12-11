Copa Pacarana: presença Zoró domina agenda do futebol local em Espigão do Oeste

Publicada em 11/12/2025 às 14h36
A comunidade indígena Zoró, situada nas proximidades do distrito do Pacarana, consolidou participação frequente nas competições de futebol promovidas na região. A presença das equipes da etnia tem sido constante e, ano após ano, ganha espaço nos torneios organizados no distrito.
Em 2024, os times Zoró conquistaram os títulos das categorias Aspirante e feminino da Copa Pacarana. Para a edição de 2025, a comunidade confirmou vaga nas finais das categorias Aspirantes, feminino e titular, ficando de fora apenas da categoria Master, da qual não participará.
A sequência de resultados obtidos pelas equipes nas competições do distrito é apontada no texto original como um retrato da evolução do futebol na comunidade Zoró. Segundo a descrição apresentada, essa atuação tem sido reconhecida pelos adversários, com menção específica ao desempenho do futebol feminino.
No próximo domingo 14 de dezembro, a comunidade desportiva Zoró retornará ao campo para disputar três finais na mesma edição da Copa Pacarana, situação mencionada como inédita para o futebol local. As equipes atuam com uma forma de jogo descrita como quase irresponsável, característica citada no texto original e associada à atenção que vêm recebendo no torneio.
