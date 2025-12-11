FFER e Sicredi fecham parceria para o Campeonato Estadual de Futebol Rondoniense 2026

Publicada em 11/12/2025 às 08h43
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia confirmou mais uma parceria para o Campeonato Estadual de Futebol, a Sicredi continua com o Naming Rights da competição, a parceria bem sucedida continua, pelo terceiro ano seguido. A 35ª edição do Campeonato estadual Rondoniense Sicredi 2026 começa no dia 17 de janeiro, serão 42 jogos e sete clubes em busca do título do Rondoniense Sicredi que abre portas para compeonatos nacionais como as três vagas na Copa do Brasil, duas no Brasileiro Série D e Copa Norte/Verde.
Para a Sicredi, a parceria visa fortalecer o esporte de Rondônia, unindo a paixão pelo futebol aos princípios do cooperativismo promovidos pela Sicredi. O Rondoniense Sicredi 2026 é um exemplo do envolvimento da cooperativa com o esporte, que também se estende a outros campeonatos e clubes no Brasil, como o Paulistão Sicredi e o Cuiabá Esporte Clube.
A parceria foi anunciada pelo diretor da CBF e vice presidente da FFER Bruno Costa, "é mais uma grande parceria firmada pela FFER, a Sicredi é a patrocinadora master Rondoniense 2026, uma empresa séria que continua acreditando no desenvolvimento do nosso Estado e do nosso futebol, agradeço a diretoria da Sicredi e seguimos firmes e forte trabalhando pelo desenvolvimento do nosso esporte" disse Bruno Costa
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia já anunciou muitas novidades para o Rondoniense Sicredi 2026, além da Sicredi, a FFER firmou parceria com a Topper, que é a bola oficial da competição, o anunciou da Rede Amazônica como emissora oficial, entre outros parceiros. Ações que promovem e devem fazer da edição 35 do Rondoniense Sicredi umas das mais disputadas e melhores de sua história.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!