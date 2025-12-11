Polícia Civil prende acusado de sequestro e homicídio em Costa Marques e São Francisco do Guaporé

Publicada em 11/12/2025 às 09h15
A Polícia Civil do Estado de Rondônia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (10), a Operação Justiça Sombria, após investigação conduzida pela 1ª Delegacia de São Francisco do Guaporé, com apoio de outras unidades. A ação teve como objetivo o cumprimento de diversas medidas cautelares, incluindo a prisão temporária do principal suspeito de planejar e de participar diretamente da morte da vítima.
Entenda o caso
No dia 09 de novembro de 2025, um grupo criminoso utilizando uniformes da Polícia Civil do Estado de Rondônia invadiu a residência da vítima T.N.E.S., no distrito de São Domingos, município de Costa Marques (RO). Os criminosos, se passando por policiais, sequestraram a vítima e a submeteram a atos de extrema violência. Após ser torturada, a vítima foi executada na Linha 69, área rural do município de São Francisco do Guaporé (RO).
As diligências foram deflagradas de forma simultânea nos municípios de Costa Marques, São Francisco do Guaporé, Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno, mobilizando equipes especializadas da Polícia Civil. Durante a operação, além da prisão de investigados, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e outras medidas judiciais consideradas essenciais para o avanço das investigações, assegurando a coleta de elementos probatórios relevantes para a elucidação do crime.
A Polícia Civil do Estado de Rondônia reafirma seu compromisso com a sociedade, trabalhando de maneira incansável para garantir paz, justiça e proteção a todos os rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!