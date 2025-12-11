María Corina Machado diz ter recebido ajuda do governo Trump para deixar Venezuela

Publicada em 11/12/2025 às 09h37
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou nesta quinta-feira (11) que recebeu ajuda do governo dos Estados Unidos para conseguir fugir da Venezuela.
A oposicionista ao governo de Nicolás Maduro deixou seu país esta semana para ir a Oslo, na Noruega, e receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela chegou à capital norueguesa na noite de quarta-feira (10).
"Sim, recebemos ajuda do governo dos Estados Unidos", disse Corina Machado ao responder a uma pergunta da agência de notícias AFP em coletiva de imprensa em Oslo.
O governo venezuelano havia proibido María Corina Machado de deixar a Venezuela, e ela vivia escondida dentro de seu país. No entanto, após o Comitê do Prêmio Nobel anunciar, em outubro, que o Nobel da Paz de 2025 foi concedido à oposicionista, ela afirmou que viajaria à Noruega, onde fica o comitê, para receber a premiação.
Machado ainda não havia dado detalhes, até a última atualização desta reportagem, de como conseguiu sair do país. Segundo uma reportagem do jornal "The Wall Street Journal" publicada nesta quarta, ela deixou a Venezuela em barco, em uma missão secreta da qual os Estados Unidos estavam cientes.
Ainda de acordo com a reportagem, com base em fontes de Washington, a embarcação levou a oposicionista até Curaçao, e, de lá, ela embarcou em avião até a Europa.
Corina Machado também afirmou que o regime Maduro fez "todo o possível" para impedir que ela saísse do país "Gostaria de agradecer todos os homens e mulheres que arriscaram sua vida para que eu pudesse estar aqui hoje. Foi uma experiência, mas valeu a pena para estar aqui e contar ao mundo o que está acontecendo na Venezuela", disse.
