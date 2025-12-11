Com apoio do deputado Jean Mendonça, atleta conquista vaga para campeonato mundial de Karatê

Publicada em 11/12/2025 às 10h12
O atleta Matheus Kunde, 10 anos, de Pimenta Bueno, conquistou o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Karatê, na categoria de 10 a 11 anos. Com essa vitória, Matheus garantiu sua vaga para o disputado campeonato mundial que ocorrerá em Malta em 2026. Essa conquista foi resultado do esforço do atleta e de seu treinador, Zaqueu Kunde, que contou com o apoio do deputado Jean Mendonça, com a liberação de recursos, por meio de emenda parlamentar, para a compra das passagens que garantiu a participação do atleta e seu treinador no campeonato brasileiro, realizado em Fortaleza.
"Estamos imensamente gratos ao deputado Jean Mendonça. O apoio dele foi decisivo para que Matheus pudesse participar de um dos eventos mais importantes do Brasil. Ele demonstra um compromisso sincero com o esporte e com o futuro das crianças e jovens que desejam mostrar seus talentos", destaca Zaqueu Kunde, treinador e figura fundamental no desenvolvimento da carreira de Matheus.
O investimento do deputado Jean Mendonça em esportes vai além da valorização de um único atleta. Nos últimos anos, ele já liberou mais de R$ 6 milhões para apoiar e incentivar o esporte, especialmente nas categorias de base em diversos municípios. Recentemente, durante a abertura oficial da 4ª Copa da Liga Regional Top Net e da 3ª Copa da Liga Regional Valentim (Feminina), o deputado contemplou 28 equipes de futebol com uniformes, bolas e chuteiras, impactando diretamente cerca de 600 atletas de Pimenta Bueno e outros dez municípios vizinhos.
Os atletas de Alto Alegre dos Parecis agora contarão com uma van, adquirida com um recurso de R$ 300 mil, destinado pelo deputado por meio de uma emenda parlamentar. Este transporte será essencial para a logística das equipes e atletas para garantir que mais jovens tenham acesso ao esporte.
Além disso, Jean Mendonça também investiu na entrega de kits esportivos durante a segunda Copa Indígena de Futebol Society, beneficiando atletas de vários municípios, incluindo Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Corumbiara. Essa ação reafirma o compromisso do deputado em incentivar a prática esportiva como instrumento de transformação social e inclusão.
"Apoiar nossos atletas é fundamental para que possam alcançar seus sonhos", ressalta o deputado. Com um compromisso em buscar melhorias e oportunidades para que todos tenham acesso ao esporte, Jean Mendonça se destaca como um defensor das futuras gerações de atletas. Assim como Matheus Kunde, muitos jovens têm sonhos e são movidos pela paixão e dedicação. “São iniciativas como a do deputado, que esses talentos têm a chance de brilhar e inspirar outros em seu caminho. O futuro é promissor, e cada treino, cada competição e cada investimento fazem parte da jornada rumo à grandeza", destacou Zaqueu Kunde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!