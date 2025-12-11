RECONHECIMENTO

MPRO recebe Selo Ouro de “Respeito e Inclusão no Combate ao Feminicídio” em cerimônia do CNMP em Brasília

Também estiveram na cerimônia, a Ouvidora-Geral do MPRO, Procuradora de Justiça Andréa Damacena Ferreira Engel e a diretora da Escola Superior (Empro), Promotora de Justiça Edna Capeli