CÂMARA FEDERAL

Saiba como votou cada deputado de Rondônia no processo de cassação de Zambelli; Câmara rejeita perda de mandato

Parlamentares rondonistas registraram cinco votos contrários e três ausências na sessão que terminou com 227 apoios à cassação, número insuficiente para derrubar o mandato da deputada condenada pelo STF.