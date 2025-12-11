Saiba como votou cada deputado de Rondônia no processo de cassação de Zambelli; Câmara rejeita perda de mandato

Publicada em 11/12/2025 às 11h08
Os votos da bancada de Rondônia ficaram registrados na sessão que discutiu a situação do mandato de Carla Zambelli. Cinco parlamentares do Estado se posicionaram contra a cassação: Coronel Chrisóstomo, Mauricio Carvalho, Cristiane Lopes, Lúcio Mosquini e Fernando Máximo. Três não participaram da votação: Sílvia Cristina, Thiago Flores e Rafael Fera. Com essas definições regionais e os demais votos nacionais, o resultado final manteve a deputada no cargo.
O plenário analisou o processo em um cenário marcado pela ausência de 105 deputados e pela existência de dez abstenções. A votação ocorreu nesta quarta-feira e registrou 227 apoios à cassação, 170 votos contrários e dez abstenções. Como eram necessários 257 votos para retirar o mandato, o processo foi arquivado.
A discussão chegou ao plenário por causa da condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. O STF determinou pena de dez anos de prisão pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, e a sentença transitou em julgado em junho. A Comissão de Constituição e Justiça havia recomendado a perda do mandato por 32 votos a 2, mas a Casa decidiu de forma diferente na deliberação final.
Entre os partidos, números distintos de alinhamento apareceram. O PL, legenda da deputada, registrou 73 votos contra a cassação e apenas um a favor. Bancadas como PT, PSB, PDT, PSOL, PCdoB, Solidariedade, PV e Rede tiveram todos os seus integrantes votando pela cassação. No Novo, a totalidade da bancada decidiu pela manutenção do mandato.
Houve também grupos divididos, como União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, PP, PSDB, Podemos, Avante e PRD, que registraram votações equilibradas entre posições favoráveis e contrárias. As abstenções ficaram distribuídas entre União Brasil, PP, Podemos, Republicanos e PSD.
A rejeição da cassação encerrou o processo no Parlamento, mantendo a deputada no exercício do mandato mesmo após a condenação no Supremo.
