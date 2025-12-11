Prefeitura de Porto Velho e parceiros impulsionam futuro tecnológico do agro

Publicada em 11/12/2025 às 11h42
Representantes da Agência de Regulação e Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), do SEBRAE e da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRIC) se reuniram na manhã desta terça-feira para avaliar os resultados da Maratona Madeira Agro Spark e iniciar o planejamento das próximas ações voltadas ao fortalecimento da inovação rural na capital. A reunião contou ainda com a presença das equipes anfitriãs da maratona e dos representantes das soluções vencedoras, que participaram apresentando propostas, resultados e demandas para continuidade dos projetos.
Durante o encontro, as instituições destacaram o impacto positivo da Madeira Agro Spark na conexão entre tecnologia, produtores rurais e soluções reais para desafios do campo. A maratona consolidou Porto Velho como referência regional em inovação agro, ao reunir produtores, técnicos, estudantes e empreendedores em um processo de cocriação que gerou ferramentas aplicáveis e de rápida implementação.
A vice-presidente da ARDPV, Tânia Sena, reforçou que a Agência desempenha um papel estratégico nesse ecossistema ao aproximar poder público, setor produtivo e inovação. Segundo ela, a maratona demonstrou que a construção coletiva é capaz de transformar desafios do agro em projetos sólidos, com foco na realidade do território e na capacidade de execução.
Destaque para os vencedores da edição
Os ganhadores da Madeira Agro Spark participaram da reunião e detalharam suas soluções, reforçando a viabilidade, o impacto e a necessidade de continuidade do acompanhamento técnico.
1º lugar — “Leite Bom”
A solução, apresentada por Letícia e equipe, moderniza o processo de captação de leite eliminando registros manuais e adotando dados digitais confiáveis. O sistema fortalece a segurança, a transparência e a gestão das indústrias lácteas.
Premiação: 2.500 reais + mentorias técnicas pós-evento.
2º lugar — “Runect ERP Agro”
A plataforma, representada durante a reunião, integra gestão rural, assistência técnica inteligente e análise de dados para aumentar produtividade e reduzir riscos na rotina da fazenda.
Premiação: 1.500 reais + acompanhamento técnico.
3º lugar — “Visão Agro – Visão Ro Tech House”
O projeto aplica automação, monitoramento e visão computacional para auxiliar propriedades urbanas e rurais na tomada de decisão, segurança patrimonial e gestão territorial.
Premiação: 1.000 reais + mentoria continuada.
Além dos vencedores, também estiveram presentes representantes das demais soluções apresentadas durante a maratona, incluindo as equipes Rastreabilidade da Cadeia Animal – Olímpia Sistemas e Mais-Feira – Muito Verde Agrotec, que trouxeram contribuições relevantes para o debate sobre rastreabilidade, comercialização direta e modernização da cadeia produtiva.
Avanços discutidos na reunião
As instituições alinharam objetivos para ampliar o impacto dos projetos ao longo dos próximos 30, 60 e 90 dias, garantindo que as soluções construídas durante a maratona avancem da prototipagem para a aplicação direta no campo.
Entre os pontos debatidos:
fortalecimento da parceria entre ARDPV, SEBRAE e SEMAGRIC;
encaminhamento de mentorias, acompanhamento técnico e rotas de implementação;
criação de ambiente permanente de inovação rural;
ampliação da participação de produtores nas próximas edições;
compartilhamento de dados, indicadores e resultados para estimular novos empreendedores.
O representante do SEBRAE, Maicon, destacou a importância da metodologia empregada e a maturidade dos projetos apresentados. Rangel, também do SEBRAE, reforçou que o trabalho conjunto entre as instituições públicas e o setor privado acelera soluções de alto impacto no campo.
A SEMAGRIC ressaltou o papel dos produtores na construção das demandas e reafirmou o compromisso em apoiar o desenvolvimento sustentável e tecnológico do agronegócio local.
Com a reunião ARDPV, SEBRAE e SEMAGRIC reforçam o compromisso com o desenvolvimento econômico e rural por meio da inovação. O encontro consolidou o sucesso da Madeira Agro Spark como catalisador de ideias e aproximou o poder público dos vencedores e participantes, garantindo continuidade, apoio técnico e caminhos concretos para transformar as soluções apresentadas em resultados práticos para Porto Velho.
A partir das próximas semanas, as equipes acompanhadas iniciam o ciclo de desenvolvimento assistido, fazendo da Madeira Agro Spark não apenas uma maratona, mas um marco contínuo de evolução, tecnologia e fortalecimento do agro porto-velhense.
Texto: Gabriele Moura
