Prefeitura de Porto Velho inicia 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo

Publicada em 11/12/2025 às 11h45
Com foco no desenvolvimento sustentável da cidade, a Prefeitura de Porto Velho iniciou nesta quarta-feira (10), a 2ª Conferência Municipal de Acompanhamento do Plano Diretor Participativo do município.
Sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Economia (Semec), a reunião pública que contou com a presença de várias autoriddes municipais, representantes da sociedade civil organizada e moradores de bairros, aconteceu no Murano Eventos, na Av. Rogério Weber, Centro.
Plano Diretor compreende diversas ações que precisam ser implementadas para assegurar que seus resultados beneficiem a nossa sociedade
“O Plano Diretor compreende diversas ações que precisam ser implementadas para assegurar que seus resultados beneficiem a nossa sociedade. Nesta edição estamos avaliando os resultados da execução das ações nos anos de 2023 e 2024”, explicou Sérgio Luiz Pacífico, secretário-adjunto da Semec.
Isso significa, que durante a Conferência, a sociedade terá a oportunidade de analisar o trabalho desenvolvido pela Semec, pela Subsecretaria de Planejamento e a Prefeitura como um todo, incluindo os levantamentos realizados sobre o progresso (ou não) na implementação do Plano Diretor, que tem duração de dez anos.
Nesse contexto, a participação e colaboração da comunidade são essenciais, especialmente através da conferência, onde a sociedade civil discute e propõe soluções para garantir um crescimento sustentável.
A prefeitura, por sua vez, busca mitigar os impactos ambientais, considerando as mudanças climáticas e a preservação da natureza para implementar as políticas públicas tão necessárias para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
EXPECTATIVAS
“Minha perspectiva é que este evento represente uma prestação de contas dos planos municipais para Porto Velho em 2023 e 2024, além de apresentar as projeções para os próximos anos”, disse Kauê Ribeiro, integrante do Conselho Municipal da Cidade.
Ele considera a Conferência de fundamental importância para o sucesso do município nos próximos anos, desde que a sociedade aproveite a oportunidade para a participar ativamente da gestão com ideias, buscar soluções e avaliar a execução das ações.
Moradora da comunidade Maravilha II, do outro lado da ponte sobre o rio Madeira (margem esquerda) e presidente da Associação das Defensoras Populares do Município de Porto Velho, Leonira Correia disse ser uma grande satisfação participar do evento e apresentar as demandas da localidade.
Por outro lado, afirmou que fica entristecida pelo fato da comunidade não ser lembrada no planejamento das ações para a cidade . “Moramos em uma área não regularizada, mas estamos em busca desse benefício. É um lugar pacato e de famílias carentes. Quero tirar algo proveitoso dessa reunião para a nossa comunidade”, comentou.
“Embora já estejamos com projetos em andamento para 2025, o Plano Diretor é um planejamento de longo prazo, com horizonte superior a 10 anos. Monitoramos e ajustamos nossas estratégias para alcançar os objetivos estabelecidos no Plano Diretor, como determina o prefeito Léo Moraes”, completou Sérgio Pacífico.
PROGRAMAÇÃO
Depois da solenidade de abertura, teve a palestra inaugural com o tema: Impacto das Mudanças Climáticas no Desenvolvimento Urbano, leitura e aprovação do regulamento da Conferência e o painel intitulado Caminho das Águas: Resiliência e Vida na Cidade.
O evento segue nesta quinta-feira (11), das 8h às 17h30 com a seguinte programação:
08h00–09h00 — Apresentação das ferramentas de Planejamento Urbano e Territorial: Geoportal e Observatório Municipal
09h00–09h30 — Coffee Break
09h30–10h30 — Apresentação: Relatórios de Acompanhamento do PDPM
10h30–12h00 — Análise dos Relatórios de Acompanhamento do PDPM – Escuta Social
12h00–14h00 — Almoço
15h30–17h00 — Painel: Porto Velho Resiliente: estratégias para enfrentar as mudanças climáticas
17h00–17h30 — Apresentação Cultural e Encerramento
