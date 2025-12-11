Thais Carla rebate críticas e explica tratamento antes de cirurgia: “Pele flácida”

Publicada em 11/12/2025 às 11h25
A influenciadora e dançarina Thais Carla voltou às redes sociais nesta quarta-feira (10) para responder às críticas que recebeu após compartilhar um procedimento voltado ao fortalecimento do colágeno na região da barriga. Segundo ela, muitos seguidores questionaram a necessidade do tratamento diante da possibilidade de uma futura cirurgia plástica.
Thais explicou que o cuidado com a pele é uma etapa indispensável antes de qualquer intervenção estética. Ela destacou que apenas emagrecer ou operar não garante firmeza na região tratada. “A pele tem que estar resistente, com colágeno bom. Não adianta fazer cirurgia com a pele flácida”, afirmou.
A influenciadora detalhou que o procedimento busca preparar o tecido para uma cicatrização mais eficiente, com resultado mais natural. “Quero parecer que nunca tive barriga grande, então tem que tratar antes. Quando a pele está preparada, parece que você nunca fez cirurgia”, disse.
Ela reforçou que pretende continuar com o tratamento por considerá-lo fundamental para sua transformação. De acordo com Thais, o aparelho utilizado é moderno e eficaz, contribuindo para que sua pele esteja luminosa e com boa textura. “Cirurgia não deixa pele rígida nem brilhosa. Tem que cuidar antes para não ficar ainda mais flácida”, completou.
Thais também aproveitou para comentar o processo de emagrecimento após a bariátrica. Ela pediu paciência ao público e lembrou que mudanças corporais significativas levam tempo. “Fiz a bariátrica há pouco tempo. Meu corpo ainda está entendendo a nova fase. Isso demora”, declarou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!