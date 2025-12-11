Prefeitura de Porto Velho intensifica limpeza de canal no bairro Lagoinha para melhorar drenagem

Publicada em 11/12/2025 às 11h34
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de infraestrutura (Seinfra), iniciou nesta semana uma ação reforçada de limpeza no canal localizado na Rua Rio de Janeiro com a Rua Negreiros, no bairro Lagoinha. A iniciativa busca melhorar a drenagem da região e prevenir transtornos causados pelo acúmulo de lixo, entulhos e vegetação excessiva.
Equipes trabalham na retirada de resíduos, desobstrução do leito e roçagem das margens, garantindo maior fluidez da água, principalmente neste período de chuvas intensas. O volume de lixo encontrado na área tem sido um dos principais desafios, mas a operação segue em ritmo acelerado para restabelecer as condições adequadas do canal. Os trabalhos seguem manualmente e com apoio de maquinários.
O secretário-executivo de Saneamento Básico, Giovani Marini, destacou a importância da ação e reforçou o compromisso da gestão com a infraestrutura da cidade. “Estamos atuando de forma contínua para manter os canais limpos e funcionando. Essa intervenção no Lagoinha é essencial para evitar alagamentos e proteger as famílias da região. Nosso trabalho não para, e seguimos empenhados em garantir um saneamento mais eficiente para toda Porto Velho”, afirmou.
Além da limpeza, a Prefeitura reforça o pedido à população para evitar o descarte irregular de resíduos, prática que compromete a drenagem e aumenta riscos de danos em períodos chuvosos. A Seinfra segue monitorando os pontos críticos e ampliando as ações de manutenção preventiva em diversos bairros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!