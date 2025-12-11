Capital sedia encerramento anual do Coegemas/RO; encontro reúne gestores e técnicos

Publicada em 11/12/2025 às 12h02
Porto Velho, sediou, na manhã de quarta-feira (10), no Teatro Banzeiros, o último encontro de 2025 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Rondônia (Coegemas/RO).
O encontro de Gestores e Técnicos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) é um evento voltado a profissionais que atuam na gestão e execução da política de assistência social no Estado de Rondônia.
Seu principal objetivo é discutir estratégias, compartilhar experiências e fortalecer a gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas) nos âmbitos municipal e estadual, promovendo o aprimoramento das práticas e o alinhamento das ações entre os diferentes níveis de governo.
O evento constitui um espaço de diálogo, troca de conhecimentos e construção coletiva, contribuindo para o fortalecimento da política pública de assistência social e para a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população rondoniense.
A secretária adjunta municipal de Inclusão e Assistência Social, Tércia Marília, deu boas-vindas aos participantes do encontro: “Em nome do nosso prefeito Léo Moraes, e da nossa secretária, Lucília Muniz de Queiroz, estamos muito felizes de receber a todos em nosso teatro. Nossos votos de que seja um encontro produtivo e que esse colegiado produza grandes discussões, grandes resultados, como sempre tem produzido. Porto Velho é muito honrado de poder fazer parte dessa construção. Desejamos um excelente evento, e que nós tenhamos ótimos resultados, que fortaleçam nossa política pública da assistência social. Nós estamos à disposição de todos vocês. Muito obrigada, e um ótimo encontro a todos”.
Saionara Verônica Costa de Farias, secretária municipal de Assistência Social, de Buritis, e presidente do Coegemas/RO, disse que “a perspectiva é de que tenhamos uma reunião muito produtiva. Vamos discutir sobre políticas públicas na assistência social, a política do Suas, e quinta-feira, estaremos discutindo tudo que foi debatido aqui com Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), na Comissão Intergestora Bipartite (CIB)”.
As reuniões do colegiado acontecem a cada dois meses e têm como objetivo oportunizar o diálogo acerca de temáticas importantes para o aprimoramento do Suas e da oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no âmbito municipal. Além de debater sobre a propositura de pautas junto ao governo estadual, para a efetiva implementação da Política de Assistência Social.
O Coegemas/RO é uma associação civil que representa os municípios junto ao Governo estadual, em especial junto à Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Assistência Social de Rondônia (Seas/RO).
