Bolsa Família chega a mais de 127,2 mil beneficiários de Rondônia

Um total de 127.219 famílias em todos os 52 municípios de Rondônia estão contempladas em dezembro com o Bolsa Família. Para isso, o investimento do Governo do Brasil no estado supera R$ 86,8 milhões. O valor garante um benefício médio de R$ 721,67. O cronograma de pagamentos tem início nesta quarta-feira, 10 de dezembro, e segue até o dia 23, de acordo com o final do Número de Identificação Social – NIS (confira abaixo).
AUXÍLIO GÁS — Em dezembro, 7.918 famílias rondonienses recebem também o Auxílio Gás, no valor de R$ 110, voltado a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social no grupo de beneficiários. Para isso, o investimento federal em Rondônia é de R$ 870 mil.
PRIMEIRA INFÂNCIA — No pacote de benefícios incluídos na retomada do programa desde 2023, 70,8 mil crianças de zero a seis anos recebem o Benefício Primeira Infância em Rondônia. Isso significa um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento para assegurar esse repasse no estado é de R$ 9,81 milhões.
COMPLEMENTARES — O Bolsa Família prevê outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, que chegam a 108,5 mil crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 4,9 mil gestantes e 4 mil nutrizes no estado. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 5,29 milhões.
BENEFICIÁRIOS — Porto Velho é o município com maior número de beneficiários em Rondônia neste mês, com 49 mil famílias atendidas. Na sequência das cidades com maior número de famílias atendidas estão Ji-Paraná (7.386), Ariquemes (7.224), Cacoal (5.539) e Guajará-Mirim (5.001).
VALOR MÉDIO — Guajará-Mirim é o município rondoniense com maior valor médio de benefício: R$ 788,41 neste mês. Em seguida aparecem Nova Mamoré (R$ 769,09), Castanheiras (R$ 751,46), Seringueiras (R$ 745,62) e Colorado do Oeste (R$ 744,69).
NACIONAL – Em todo o país, o Bolsa Família chega a 18,7 milhões de beneficiários a partir desta quarta-feira (10), nos 5.570 municípios do país. O valor médio é de R$ 691,37, a partir de um investimento de R$ 12,7 bilhões.
UNIFICADO - Dentro das ações de enfrentamento a desastres, 179 municípios recebem o pagamento de maneira unificada, no primeiro dia do calendário. Entre eles, 120 cidades do Rio Grande do Norte, 32 do Paraná (inclusive atingidas por efeitos dos tornados no mês passado), além de nove em Sergipe, sete em São Paulo, seis em Roraima, três no Amazonas e duas no Piauí.
AUXÍLIO GÁS – Neste mês também é realizado o pagamento do Auxílio Gás. Para isso, o investimento federal é de R$ 485 milhões para atender 4,4 milhões de famílias com o adicional de R$ 110, referente ao valor do botijão de gás residencial.
PRIMEIRA INFÂNCIA — Um total de 8,4 milhões de crianças de zero a seis anos recebem neste mês o Benefício Primeira Infância, um adicional de R$ 150 destinado a cada integrante dessa faixa etária na composição familiar. O investimento é de R$ 1,19 bilhão.
COMPLEMENTARES — Entre os outros benefícios complementares, no valor adicional de R$ 50, recebem neste mês 14,4 milhões de crianças e adolescentes de sete a 18 anos, além de 626 mil gestantes e 459 mil mil nutrizes. Para esses pagamentos, o investimento supera R$ 717 milhões.
ESPECÍFICOS — Neste mês, o Bolsa Família alcança, em seu grupo prioritário e específico, 243 mil famílias com pessoas indígenas, 285 mil com quilombolas, 390 mil com catadores de material reciclável, 247 mil com pessoas em situação de rua, 56 mil com pessoas resgatadas de trabalho análogo ao escravo e 3,9 mil com crianças em situação de trabalho infantil.
PERFIL — Como costuma ocorrer no Bolsa Família, 84% dos responsáveis familiares em dezembro são mulheres: 15,7 milhões. As pessoas de cor preta/parda representam a predominância entre os beneficiários e somam 35,8 milhões (73,29%).
PROTEÇÃO — Outra criação da nova versão do Bolsa Família, a Regra de Proteção permite aos beneficiários permanecerem no programa por até um ano, mesmo depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou aumento de renda. Nesse caso, a família recebe 50% do valor. Esse parâmetro atinge, em dezembro, 2,3 milhões de famílias.
REGIÕES — No recorte por regiões, o Nordeste reúne o maior número de contemplados em dezembro. São 8,7 milhões de beneficiários, a partir de um investimento de R$ 5,9 bilhões. Na sequência aparece a região Sudeste (5,26 milhões de famílias e R$ 3,54 bilhões em repasses), seguida por Norte (2,43 milhões de famílias e R$ 1,74 bilhão), Sul (1,28 milhão de beneficiários e R$ 862 milhões) e Centro-Oeste (986 mil famílias e R$ 680 milhões).
ESTADOS — Na divisão por unidades federativas, o maior número de contemplados em dezembro está na Bahia. São 2,3 milhões de famílias beneficiárias no estado, a partir de um aporte de R$ 1,5 bilhão. São Paulo aparece na sequência, com 2,18 milhões de contemplados. Em outros seis estados há mais de um milhão de integrantes do programa: Pernambuco (1,46 milhão), Rio de Janeiro (1,39 milhão), Minas Gerais (1,41 milhão), Ceará (1,33 milhão), Pará (1,24 milhão) e Maranhão (1,14 milhão).
VALOR MÉDIO NOS ESTADOS — Roraima é o estado com maior valor médio de repasse aos beneficiários em dezembro: R$ 788,93. Amazonas (R$ 772), Acre (R$ 744), Amapá (R$ 730), Rio Grande do Sul (R$ 722) e Rondônia (R$ 721)completam a lista das seis maiores médias.
