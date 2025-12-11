Angélica defende uso de vibradores: “Não são inimigos dos homens”

Publicada em 11/12/2025 às 10h56
Angélica, 52, voltou a abordar temas relacionados à sexualidade feminina e à quebra de tabus durante entrevista ao videocast “Conversa Vai, Conversa Vem”, nesta quarta-feira (10). A apresentadora contou que mantém vibradores guardados em casa e defendeu que o item seja tratado com naturalidade dentro das relações afetivas.
Segundo ela, a postura do parceiro diante do assunto faz diferença na saúde do relacionamento. Angélica citou o marido, Luciano Huck, 54, como exemplo de acolhimento: mesmo vindo de uma geração que não discutia abertamente o tema, ele se mostra disposto a aprender e conversar. “Ele é aberto, gosta de ouvir e não tem inseguranças. Isso faz dele um homem mais à frente nessa história”, afirmou.
A apresentadora também reforçou a importância de mulheres discutirem sexo entre si para superar estigmas. Na avaliação dela, essa troca é mais profunda e direta do que a que costuma ocorrer entre homens, permitindo que tabus sejam enfrentados com mais liberdade.
Angélica relembrou ainda a polêmica de 2023, quando sugeriu, em uma campanha de Dia das Mães, que vibradores poderiam ser presentes. A proposta gerou críticas, inclusive de mulheres. Ela contou que chegou a presentear a própria mãe com um dispositivo e precisou explicar até como carregá-lo. “A gente tem que furar esse estigma”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!