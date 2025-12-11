Associação Mulheres de Lenço recebe carro com apoio do deputado estadual Cirone Deiró

Publicada em 11/12/2025 às 10h53
A Associação Beneficente Mulheres de Lenço, do município de Rolim de Moura, recebe nesta quinta-feira (11), um veículo utilitário, adquirido com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. A entrega será feita às 15h30, na sede da entidade, localizada na rua Guaporé, 5432, no centro da cidade. Foram investidos R$ 150 mil na compra do carro.
A Mulheres de Lenço é considerada um símbolo de apoio, solidariedade e acolhimento para quem enfrenta o câncer, no município. A presidente Leonora Ferreira Francisco, disse que a missão da entidade é apoiar pessoas em tratamento contra a doença e seus familiares. São oferecidos diversos serviços, como acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia, distribuição de cestas básicas e visitas domiciliares.
Leonora informou que o veículo, adquirido com o apoio do deputado, será utilizado no transporte de pacientes e em outras atividades desenvolvidas pela associação. “Além da luta contra a doença, muitas pessoas passam por dificuldades sociais e financeiras” explicou.
Segundo Leonora, o trabalho da associação vai além de simples assistência, pois oferece atendimento acolhedor e individualizado, com uma equipe de profissionais qualificados que se dedica a ouvir, apoiar e acompanhar cada paciente e seus familiares, em todas as etapas do tratamento. Por meio de parcerias e doações, a associação tem promovido mutirões de saúde, realizando milhares de atendimentos, incluindo exames laboratoriais e consultas especializadas.
Para que o trabalho tenha êxito, segundo Leonora, é preciso que a entidade conte com a estrutura necessária, especialmente para chegar até as famílias que vivem em comunidades distantes e que muitas vezes não têm condições de buscar ajuda. Ela explicou que o veículo vai facilitar também o transporte de alimentos, doações e equipamentos, permitindo que a equipe esteja presente junto a quem precisa. “Esse apoio do deputado Cirone significa mais do que um carro, representa esperança, dignidade e cuidado para cada pessoa que hoje enfrenta o câncer e que encontra, na associação, um braço amigo para caminhar junto nessa batalha”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!